Erja Hirvi on valittu vuoden 2021 tekstiilitaiteilijaksi

Taiteiden maisteri Erja Hirvi on valittu vuoden 2012 tekstiilitaiteilijaksi, Tekstiilitaiteilijat Texo ry kertoo tiedotteessaan. Palkinto on myönnetty vuodesta 1981 lähtien, ja se on merkittävin tekstiilitaiteen palkinto Suomessa.

Hirvi on palkintoraadin perustelujen mukaan yksi sukupolvensa menestyneimpiä ja tunnetuimpia kuosi- ja tekstiilisuunnittelijoita Suomessa. Hän on tehnyt merkittävän poikkitaiteellisen uran jo 1990-luvulta alkaen. Palkintoperusteluissa todetaan, että Hirven työskentelylle on ominaista muun muassa monisyinen värien käyttö ja vahva visuaalisuus. Hirven asiakkaisiin kuuluu raadin mukaan sekä kotimaisia että kansainvälisesti tunnettuja brändejä. Hirven tunnetuimpia tuotoksia on muun muassa Marimekolle suunniteltu Lumimarja-malli.