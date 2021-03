David Fincherin mustavalkoinen Mank keräsi eniten Oscar-ehdokkuuksia, naisia ehdolla ennätyksellisen paljon

Tänä vuonna eniten Oscar-ehdokkuuksia on kerännyt David Fincherin ohjaama mustavalkoinen elokuva Mank. Se on ehdolla kymmenessä sarjassa, muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen kategorioissa.

Korona-ajan Oscar-ehdokkuuksissa myös naiset ovat ennätyksellisesti esillä. Oscar-palkintoa tavoittelee 70 naista.

Mank kertoo vuonna 1941 valmistuneen Citizen Kanen käsikirjoittajasta Herman J. Mankiewiczista, jonka lempinimi oli Mank. Pääosaa näyttelee Gary Oldman, joka on myös ehdolla parhaaksi miespääosan esittäjäksi.

Parhaan elokuvan Oscar-pystiä tavoittelevat myös The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Lupaava nuori nainen (Promising Young Woman), Sound of Metal ja The Trial of the Chicago 7.

Naisista ovat ehdolla muun muassa ohjaajat Chloe Zhao (Nomadland) ja Emerald Fennell (Lupaava nuori nainen).

Parhaan naispääosan palkintoa tavoittelevat Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) ja Carey Mulligan (Lupaava nuori nainen).

Miespääosa-sarjassa ovat ehdolla Oldmanin lisäksi Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father) ja Steven Yeun (Minari).

Järjestyksessään 93. Oscar-gaala järjestetään 26. huhtikuuta aamuyöllä Suomen aikaa.