Chloé Zhao ohjasi Oscar-suosikin amerikkalaisesta työväenluokasta

Nomadland on jo kauden palkituin elokuva. Syyskuussa se nappasi Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon, Kultaisen leijonan. Helmikuussa se voitti parhaan draaman Golden Globen ja toi Chloé Zhaolle parhaan ohjauksen palkinnon. Oscareissa se on ehdolla kuudessa kategoriassa, mukaan lukien paras elokuva, ohjaus ja naispääosa.

Frances McDormand näyttelee leskeä, Ferniä, joka menettää työpaikkansa tehtaan sulkeutuessa ja lähtee kiertämään maata töitä etsien. Elokuva perustuu Jessica Bruderin tietokirjaan. Monissa rooleissa nähdään Bruderin haastattelemia ihmisiä esittämässä itseään.

– Kirja oli lumoavan tarkka ihmisryhmän ja sukupolven kuvaus, Zhao kuvailee etäyhteydellä.

– Halusin tavoittaa samat tunnetilat. Siksi meidän piti luoda kuvitteellinen hahmo, jonka kautta yleisö voi seurata tarinaa.

McDormandin hahmo on fiktiota todellisessa maisemassa, kuin dokumentin keskellä. Elokuvaa on kehuttu ainutlaatuiseksi 2000-luvun pohjoisamerikkalaisen työväenluokan kuvaukseksi.

– Vaikeinta oli valita, mihin rooleihin tulee ammattilaisia ja mihin amatöörejä. Sen jälkeen piti vain tavoittaa ne ympäristöt, joihin tapahtumat sijoittuvat, ohjaaja kertoo.

Zhao myös käsikirjoitti elokuvan. Kohtaukset kehiteltiin Bruderin kirjan ja Zhaon tekemien haastattelujen pohjalta.

– Yritämme tavoittaa olennaisen siitä, keitä nämä ihmiset ovat. Vastuu on suuri. Näin heidät tullaan muistamaan, Zhao sanoo.

Eri sukupolvien naisia

McDormand on elokuvan kantava voima. Ohjaaja kuvailee hänen samastumiskykyään parhaalla tavalla lapsenomaiseksi.

– Frances ei valinnut ammattiaan siksi, että hänestä otettaisiin kauniita kuvia, Zhao summaa.

– Hän haluaa kokea maailmaa sellaisena, kuin se toisille näyttäytyy.

38-vuotias ja lapseton Zhao myöntää, että hänellä itsellään ei ollut kokemuksia, joita roolihahmon sisäinen totuus edellyttää.

– En ole elänyt viisikymppisen tai seitsemänkymppisen naisen enkä perheenäidin elämää.

Näitä sävyjä hän etsi McDormandin ja yhtä lailla amatöörinäyttelijöiden kanssa, taiteellisena vuoropuheluna.

– Näin syntyy käytännön feminististä elokuvaa verrattuna konstruktioon, jossa valmiiseen tarinaan asemoidaan feministisiä ideoita.

Zhao muistuttaa, että naiset ovat pienemmän palkkansa vuoksi taloudellisesti haavoittuvampia kuin miehet.

– Yhdysvalloissa sosiaaliturva riippuu siitä, mitä olet tienannut. Jos koko ikänsä töitä tehnyt sairaanhoitaja jää työttömäksi, hän saattaa saada vain viisi sataa dollaria kuussa.

Vielä huonommin asiat ovat niillä, jotka ovat palkkojen huonouden vuoksi ja muista syistä jääneet alkujaankin kotiäideiksi. Mikäli esimerkiksi puoliso kuolee, heille ei jää juuri mitään.

– Amerikkalainen turvaverkko on todella alikehittynyt.

Matkailuauto kaiken keskellä

Nomadland lähestyy amerikkalaista oman onnen etsimisen ihannetta realismin keinoin. Parempi elämä on aina jossain horisontin takana.

Eräs Fernin vahvuuksista on rohkeus lähteä tien päälle. Vaikealla hetkellä hän valitsee optimismin, elämän matkailuautossa.

– Monet tuon sukupolven miehet eivät tähän kykenisi. Heidät on kasvatettu ylpeyteen, joka estää heitä jättämästä entistä elämäänsä taakse.

Amerikankiinalainen Zhao sanoo ulkopuolisuuden kokemuksen olevan avain hänen omaan näkökulmaansa.

– Olen ulkopuolinen kaikkialla, minne menen, ohjaaja sanoo.

Tarvittavaa ulkopuolisen silmää on myös kuvaaja Joshua James Richardsilla, jonka kameratyö on saanut ylistystä.

– Joshua on englantilainen, hän on kasvanut Cornwallissa ja hän on katsonut lapsena paljon lännenelokuvia, Zhao kertoo puolisostaan.

– Luotan hänen kykyynsä nähdä ihmisen suhde maisemaan ja luontoon.

Seuraavaksi Marvelia

Chloé Zhaon seuraava elokuva on jo valmis. Hänet palkattiin tekemään Marvel-supersankarielokuvaa Eternals jo syksyllä 2018. Ensi-illan piti olla marraskuussa 2020, mutta se siirtyi pandemian vuoksi ja nyt seikkailu tähtää elokuvateattereihin kuluvan vuoden marraskuussa. Eternalsin päähenkilöistä monia esittävät aasialaistaustaiset näyttelijät. Pääosissa ovat ainakin Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Gemma Chan ja Richard Madden.

200 miljoonan dollarin Eternals ja viiden miljoonan dollarin Nomadland näyttäisivät edustavan amerikkalaisen elokuvan kahta täysin eri lajia.

– Minusta nämä kaksi suuntaa ovat silti samaa tarinankerronnan taidetta, Zhao sanoo.

– Paljon riippuu siitä, mistä maasta olet kotoisin ja miten taidetta rahoitetaan. Eurooppalaiset saavat olla onnellisia, että valtio tukee elokuvaa taiteena. Yhdysvalloissa näin ei ole.

Zhao kertoo tasapainottelevansa järjestelmän molemmilla laidoilla, koska se mahdollistaa monipuolisen uran.

– Ymmärrän, miksi nämä kaksi suuntaa erotetaan, mutta uskon, että niillä on annettavaa toisilleen. Muistan ajan, jolloin Oscar-voittajat olivat myös suosittua viihdettä. Toivon, että palaamme siihen suuntaan.