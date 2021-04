Nomadlandin ohjanneelle Chloe Zhaolle merkittävä Hollywoodin ohjauspalkinto

Ohjaaja Chloe Zhaon elokuva Nomadland on saanut Yhdysvaltain elokuva- ja televisio-ohjaajien liiton ohjauspalkinnon pitkästä elokuvasta. Palkinto jaettiin lauantaina paikallista aikaa.

Ohjaajien liiton DGA:n palkinnot ovat viimeiset merkittävät elokuvapalkinnot, jotka jaetaan ennen Oscareita.

Aiemmin tänä vuonna Nomadland palkittiin elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaalassa parhaimpana draamaelokuvana. Zhao palkittiin gaalassa parhaana ohjaajana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Dokumentaarisia elementtejä ja fiktiota yhdistävä elokuva kertoo ikääntyvästä amerikkalaisesta työväenluokasta, johon kuuluvilla ei enää välttämättä ole rahaa asuntoon. He asuvat autoissaan ja matkustavat erityisesti maan länsiosissa kausitöiden perässä.

Elokuva pohjautuu toimittaja Jessica Bruderin reportaasikirjaan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Elokuvan pääosassa on Frances McDormand.

Sekä Hollywoodin ohjaajapalkintoa että Golden Globeja on pidetty suunnannäyttäjinä Oscar-palkinnoille. Oscarit jaetaan Yhdysvalloissa 25. huhtikuuta.

Zhao sai DGA:n ohjaajapalkinnon vasta toisena naisena. Häntä ennen palkittiin Kathryn Bigelow vuonna 2008 elokuvasta The Hurt Locker.

Zhao käytti lauantaina koko voittopuheensa kehuen muita ehdolla olleita. Ehdokkaina olivat myös David Fincher elokuvasta Mank, Emerald Fennell (Promising Young Woman), Lee Isaac Chung (Minari) ja Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7).

– Haluan kiittää teitä siitä, että olette opettaneet minulle niin paljon ja osoittaneet tukeanne, Zhao sanoi.

DGA jakoi lisäksi palkintoja esimerkiksi televisiosarjoista ja esikoiselokuvasta.