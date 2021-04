Oscar-palkitun Sound of Metal -elokuvan äänitöitä tehtiin Suomessa – "Tärkeä palkinto koko työryhmälle"

Heikki Kossi, Kari Vähäkuopus ja Pietu Korhonen eli H5 Film Sound iloitsee Darius Marderin ohjaaman Sound of Metal -elokuvan Oscar-palkinnoista. Osa elokuvan äänitöistä tehtiin Suomessa, kertoo Elokuvatiedotus.

Elokuva palkittiin parhaan äänen ja parhaan leikkauksen kategorioissa. Sound of Metal kuvaa kuulonsa menettävän rumpalin kohtaloa.

Kaikkiaan Sound of Metalin äänitöitä oli tekemässä 14 henkilön työryhmä. Palkinnon vastaanotti Suomessakin vieraillut Nicolas Becker. Kiitospuheessaan Becker kiitteli myös suomalaiskollegoitaan.

– Oscarin vastaanotti kuusi keskeistä henkilöä, mutta kyllä tämä palkinto on tärkeä koko työryhmälle. Elokuvan äänityö on luova ja kompleksinen prosessi, jossa äänisuunnittelun ja -kerronnan laaja ymmärrys on keskeisessä osassa riippumatta työtehtävästä, foley-artisti eli äänitehosteiden tekijä Heikki Kossi sanoo tiedotteessa.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun jaossa oli yksi palkinto elokuvan äänitöille. Aiemmin äänitöiden kokonaisuus on jaettu kahteen eri kategoriaan, Kossi kertoo.

Hän pitää kategorioiden yhdistämistä hyvänä asiana.

– Eri työtehtävät risteävät ja ovat saumattomassa yhteydessä toisiinsa eli kahtiajako on ollut osin keinotekoinen.

Foley-artistin työ on olennainen osa elokuvan äänisuunnittelua.

– Äänellä on valtava merkitys elokuvan tunnelman luomisessa: äänillä ja hiljaisuudella tuetaan näyttelijän tunneilmaisua, elokuvan nyansseja ja myös niitä asioita, joita ei ääneen sanota, Kossi valottaa.

Haastavinta ja kiinnostavinta Sound of Metalin äänitöissä oli Kossin mielestä kuulonsa menettävän ihmisen sisäisten ja ulkoisten muutosten kuuluvaksi tekeminen.

– Oli tärkeää saada kerrottua se, mitä ei kuvilla ja sanoilla saa ilmaistua: uuteen kieleen sopeutumisen haastavuus, uusilla aisteilla havainnoiminen, identiteetin särkyminen ja sen sirpaleista takaisin kasaaminen, Kossi sanoo.