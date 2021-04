Viivästyneitä ensi-iltoja on jonossa kymmeniä – nyt odotellaan vain, milloin elokuvateattereiden ovet saadaan auki

Koronarajoitusten hellittäessä elokuvateatterit avataan taas koko Suomessa. Suurissa kaupungeissa teatterit ovat olleet kiinni marraskuulta asti. Poikkeuksina on pienempiä elokuvateattereita, joihin on otettu yleisötapahtumien rajoituksia noudattaen vain kuusi tai kymmenen katsojaa sekä järjestetty yksityisnäytöksiä.

Uusia elokuvia tulee ensi-iltaan välittömästi, kunhan Helsingin valkokankaat ovat käytössä. Markkinajohtaja Finnkino on aiemmin vetänyt kannattavuuden rajan siihen, saako saliin päästää 20 katsojaa.

– Juuri nyt odotetaan aluehallintovirastojen päätöksiä, kertoo Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Elokuvateatterit ympäri Suomea ovat valmiita avaamaan, kun tieto tulee.

Keski-Pohjanmaan aluehallintovirasto antoi jo päätöksensä. Siellä elokuvateatterisaleihin päästetään 3.5. alkaen jo 50 henkeä. Mikäli tartuntatilanne ei pahene, Uudellamaalla odotetaan teatterien avaamista toukokuun puolivälissä vähintään 20 hengen kapasiteetilla.

– Olemme kaikki yhtä viisaita arvaamaan, mitä tapahtuu, Koistinen toteaa.

Ohjelmistosta ei ole puutetta. Ennen korona-aikaa kuvattuja kotimaisia elokuvia on valmistunut odottamaan ensi-iltaansa, ja kesän jälkeen tuotannot ovat jatkuneet turvajärjestelyillä lähes normaalilla tahdilla.

Parhaan elokuvan Oscar-voittaja, Chloé Zhaon Nomadland ja parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi valittu Thomas Vinterbergin Yhdet vielä tulevat isoillekin kankaille oitis, kun lupa on. Kumpaakin on esitetty jo pienemmillä paikkakunnilla ja esimerkiksi Helsingin Kino Engelissä, joka on sinnitellyt kuuden katsojan näytöskatolla.

Kotimaisia on suma

Kotimaisia elokuvia on luvassa tiheällä tahdilla. Ainakin dokumentit Karalahti, Punkkisota ja Meren tuomat olisivat tulossa valkokankaille heti toukokuussa.

Suuren yleisön elokuvista odotuksia latautuu Renny Harlinin ohjaamaan Luokkakokous 3:een, jonka ensi-ilta on heinäkuun lopussa. Alkusyksystä kotimaiset tulevat kilpailemaan keskenään poikkeuksellisella tavalla. Elokuun puolivälistä alkaa putki, jossa joka perjantaille on luvassa uusi kotimainen elokuva, useimmille peräti kaksi. Joukossa ovat esimerkiksi isohkon rahan historiallinen komedia Peruna, koko perheen keijufantasia Sihja sekä televisiosarjojen Sorjonen ja Syke leffaversiot. Tilannetta kuvaa se, että Sihjan ohjaajalta Marja Pyyköltä ehtii valmistua toinenkin elokuva, komedia Vuosisadan häät.

Suman päädyssä on salit täyttävä varma hitti. Uusi 007-elokuva No Time to Die, jonka piti tulla ensi-iltaan jo keväällä 2020, on päivätty koko maailmassa syys-lokakuun vaihteeseen. Bond on Suomessa suosituin elokuvabrändi, jonka kanssa ei kukaan halua suoraan kilpailla.

Hollywood on varovainen

Yhdysvalloissa rokotukset ovat jo pitkällä ja elokuvateatterien tilanteen uskotaan normalisoituvan syksyllä. Alkukesästä on Suomeen luvassa muutamia Hollywoodin viihde-elokuvia, kuten musikaali In the Heights ja suositun kauhuelokuvan jatko Hiljainen paikka osa 2. Kesä-heinäkuun vaihteessa odotetaan kesän suurimmiksi arvioituja amerikkalaistuotantoja, Marvel-seikkailua Black Widow ja autorymistelyä Fast & Furious 9.

Joitain pitkään valmiina olleita elokuvia on jo siirretty varovaisuussyistä syksyyn ja ensi talveen. 35 vuoden takaisen lentäjähitin jatkon Top Gun: Maverickin piti olla kesän 2020 yleisötapauksia, mutta se tulee valkokankaille vasta marraskuussa 2021.

Varmaa on, että ensi-iltoja on tyrkyllä pitkään lähes kaksinkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna.

– Suurten kaupunkien sekä maakuntien yksisalisten teatterien haasteena tulee olemaan ohjelmiston optimointi, kun tarjontaa on paljon, kuvailee Tero Koistinen.

– Ne elokuvat, jotka eivät heti saa katsojia, putoavat ohjelmistosta tavallistakin nopeammin.