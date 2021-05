Kolumni: Tällaista sen elämän pitäisi aina olla, sanoi rouva Lieksassa

Kirjailija oli suorittanut Savonlinnassa aluevaltauksen itselleen aiemmin tuntemattoman taiteenlajin pariin. Otsakkeen sutkaus tuli mieleen, kun koronapandemian tapahtumattomuustakuun jälkeen pääsin viime viikolla oikeaan konserttiin. Kävin häntä konsertissa, olisin voinut kirjoittaa Liisa Matveisen ja Tellu Turkan esiintymisestä (Karjalainen, 30.4.2021).

Niin ihmeelliseltä ja mukavalta se pitkästä aikaa tuntui, kun edellisessä elämässä on tottunut ravaamaan konserteissa päntiönään, ja nyt on pitänyt taputella kotona perjantai- ja lauantai-iltoina sohvan käsinojaa.

Rakkaus elävän musiikin esitystoimintaa kohtaan kylvetään varhaislapsuudessa. Ensimmäisiä mieleeni jääneitä keikkoja ovat Heikki Hessu Takkinen lastenmusiikkikeikalla, olisiko ollut musiikkileikkikouluun liittyen, ja Esa Pakarinen Severi Suhosena 70-lukuisen vara-Masan kanssa, todennäköisesti jossain pankin tai kaupan mainostilaisuudessa.

Muistikuvani ovat hämärät, kaksi kankeaa, hassusti tummiin pukeutunutta miestä seisoi vierekkäin, ihmiset seisoivat ringissä ympärillä, isäni kävi kysymässä haitarisyliseltä ukolta, että mitteepä Esa. Pakarinen katsoi olan yli kaukaisuuteen ja vastasi jotain.

Hessu Takkisella oli parta, tukka pörrössä ja akustinen kitara, jolla hän vaiensi salin kuin kiväärillä. Porukka kuunteli kuin noiduttuna Ärrin pärrin ärrin pään kaltaisia lauluja. Päätin, että meikäläinen lähtee samanlaisiin hommiin välittömästi, olisin varmasti karannut Takkisen mukaan, ellei olisi pitänyt lähteä kotiin ottamaan kaakaota ja ranskanleipää välipalaksi.

Koronan pitkittyessä on puhuttu paljon rahasta, esittävien taiteilijoiden ja elävän musiikin ekosysteemin toimeentulosta. Mutta se ei ole koko totuus.

Kaikkea konserteista saatavaa ei voi numeroin mitata. Esityksen äärellä ollaan tilanteessa, jossa on oltu ihmiskunnan aamuhämärästä. Päivän työt on tehty, istutaan nuotiolla lämmittelemässä, syömässä, parsimassa vaatteita, korjaamassa metsästysvälineitä. Nyt loistavat parhaat tarinankertojat ja laulajat. He eivät ehkä ole yhteisön nohevimpia metsämiehiä tai ruuansäilöjiä, mutta ihminen ei eläkään pelkällä leivällä.

Konsertissa pääsevät muutkin loistamaan kuin esiintyjät. Olin vanhalla yhtyeelläni keikalla Lieksassa eräällä kylätalolla. Keittiön puolella porisi keitto talkooväelle, oli leivottu pullaa kanttiiniin, kahvi tuoksui. Kävin santsaamassa keittoa, kaksi ihastuttavaa rouvaa painoi esiliinoissaan keittiöhommia ja kuulin, kun toinen sanoi toiselle:

"Tällaista sen elämän pitäisi aina olla!"

Eikö lie pihamaalla joku ukko tuntenut vastaavaa mielihyvää, kun sai autot ohjailtua hyvin parkkikentälle. Kitaroineni lavansyrjässä olin sivuroolissa. Se oli koko kylän juttu.