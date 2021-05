Blind Channel on yllättänyt itsensäkin sillä, miten kiltisti he ovat olleet viiden tähden hotellissa Euroviisujen aikana – "Ollaanhan me hyvin poikkeuksellinen porukka täällä"

Kun Suomen euroviisuedustajan Blind Channelin laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka istahtavat pöydän toiselle puolelle Hollannin Rotterdamissa, juttua riittää. Haastattelua tehdessä keskiviikon ensimmäinen harjoitusveto on vedetty ja edessä tuomarishow, jonka perusteella eri maiden tuomarit antavat pisteet.

– Ollaanhan me hyvin poikkeuksellinen porukka täällä, emme ole niin love and peace, hope and happiness. Joka kulmalla joku kysyy, että voitteko laulaa jotakin tai voitteko tanssia tai voitteko hypätä meidän kuvassa. Me sanotaan, että ole hyvä ja hyppää itse vaan, Niko kertoo.

– Mutta Blind Channel tykkää hyvistä bileistä ja nämä ovat todellakin olleet hyvät bileet. Me ollaan viihdytty ja meillä on ollut tosi hauskaa.

Kuusijäseniseen yhtyeeseen kuuluvat Nikon ja Joelin lisäksi Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi. Bändi esittää edustuskappaleen Dark Side torstain toisessa semifinaalissa esiintyen neljäntenätoista.

Uuden musiikin kilpailun (UMK) jälkeen Blind Channel lupasi, että Euroviisuissa olisi luvassa enemmän tulta ja vähemmän vaatetta.

– Se toteutuu, jos katsotte näyttöä (lavan takaosassa), niin c-osassa on meitsi ilman paitaa kuvattuna, sillä tavoin, että mulla lukee "join" keskellä rintaa. Mulla on semmoinen aika paholaismainen pose, Joel kertoo.

– Ja pyroja on ihan helvetisti, molemmat sanovat yhteen ääneen.

"48 tunnin välein tikut nokassa"

Bändi matkasi Hollannin Rotterdamiin viime viikon alussa. Euroviisut järjestetään tiukkojen koronatoimien alla, joten suuri osa ajasta vietetään hotellihuoneessa.

– Olen ollut hotellissa huoneessa aika paljon ja tehnyt etähaastatteluja läppärillä, Joel kertoo.

Nikon mukaan he ovat yllättäneet jopa itsensä sillä miten kiltisti he ovat olleet viiden tähden hotellissa.

– Viihdymme keskenämme tosi hyvin, meillä on aina hauskaa. Siellä on ollut showpaini-kilpailuja, olemme katsoneet Smackdownia ja myös harrastaneet sitä keskenämme. Uutta musaa olemme vähän tehneet ja haastatteluja paljon, hän kertoo.

Keskiviikkona ilmoitettiin, että Islannin edustaja Dadi og Gagnamagnid ei esiinny toisen semifinaalin suorassa lähetyksessä delegaatiossa ja yhtyeessä todettujen koronatartuntojen vuoksi. Semifinaalissa näytetään yhtyeen harjoituksista kuvattu video.

Koronatoimet näkyvätkin koko ajan Rotterdamissa, ja esimerkiksi koronatestejä tehdään tiuhaan.

– 48 tunnin välein meillä on tikut nokassa. Täällä piti olla hengitystesti, mutta ehkä yksi jätkä bändistä pääsee siitä silloin tällöin läpi. Testaus on ollut aika tarkkaa, ja sehän tästä tekee stressaavaa. Huojensi hirveästi, kun saimme back up -vedon tuolta areenalta, ja se oli tosi hyvä, Niko sanoo.

– Mutta siinä kyllä jäisi kokemuksen köyhemmäksi, jos tulisi korona (ja suora lähetys jäisi väliin). Se ei toisaalta ole ollut meille niin iso ongelma, koska olemme kuulleet, että muista maista delegaatiota tai artistia eivät säännöt ole kiinnostaneet, vaan he ovat lähteneet kylille bailaamaan, hän jatkaa.

Niko kertoo Blind Channelin noudattavan annettuja ohjeita, koska Euroviisut antavat osviittaa siitä, voidaanko tapahtumia alkaa järjestämään.

– Me tiedetään, että koko Eurooppa katsoo Euroviisujen onnistumista. Jos tämä menee maaliin ilman tartuntoja, on musa-alalla kättä pidempää hallituksia vastaan sanoa, että avatkaa ne festarit.

Kansainvälinen levytyssopimus

Keskiviikkona tiedotettiin, että Blind Channel on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen Century Median kanssa.

– Kun pandemia perui meiltä kaiken, meillä oli pöydällä kaikki mitä voisimme tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Laskelmoimme, miten saamme uraamme edistettyä tällaisena aikana. Siinä samalla pöydällä oli myös UMK- ja Euroviisu-kortti, että pitäisikö lähteä. Kaikki valinnat teimme yhden simppelin tavoitteen vuoksi, halusimme ison kansainvälisen levytyssopimuksen. Se on aina ollut meidän unelmamme ja tavoite, Niko kertoo.

– Olemme saaneet tältä reissulta mitä halusimme. Nyt haluamme vielä vetää järkyttävän kovan show'n ja päästä finaaliin, jotta saamme vetää sen järkyttävän kovan show'n vielä toisen kerran.

UMK ja Euroviisut ovatkin tuoneet bändille lisää näkyvyyttä. Joelin mukaan esimerkiksi ennen UMK:ta Blind Channelia seurasi sosiaalisessa mediassa alle 7 000 ihmistä, mutta nyt luku on viisinkertaistunut.

– Vaikka emme pääsisi finaaliin, ei yksikään voi tulla sanomaan, että floppi. Voin laittaa niille listan, että mitä kaikkea me tästä saatiin, Joel sanoo.

Mahdollinen "euroviisuleima" ei bändiä hetkauta.

– Meitä on sanottu Suomen Linkin Park -kopioksi, euroviisuleiman voi ottaa vaikka sen viereen. Mieluummin se kuin Blind Channel, josta olisi ehkä joskus voinut tulla jotakin ilman tätä pandemiaa, Niko sanoo.

– Jos vaikka vuoden päästä media sanoo, että edustimme Suomea Euroviisuissa, niin pitää aina muistaa, että se oli se hinta, että meistä tuli isoja. Emme olisi ilman tätä kilpailua saaneet näitä asioita, joista olemme haaveilleet, Joel lisää.

Euroviisuekspertti uskoo Suomen finaalimahdollisuuksiin

Blind Channel esiintyy torstaina toisessa semifinaalissa, joka alkaa Suomen aikaa kello 22. Semifinaalista finaaliin etenee kymmenen maata.

– Toinen semifinaali ei ole minusta kovin korkeatasoinen. Pitäisin kyllä itsestään selvänä, että Suomi pääsee finaaliin. Vielä on kuitenkin vaikeaa sanoa äänestyskäyttäytymisestä. Olettaisin, että äänestäjiä on aika paljon juuri välivuoden takia, pohtii euroviisuekspertti Anna Muurinen.

Muurinen on seurannut Euroviisuja pitkään ja muun muassa kirjoittanut viisuista tietokirjan.

Torstaina finaalipaikasta kilpailevat Suomen lisäksi San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska.

Muurinen kuvailee torstain toisen semifinaalin kattausta "ilovoittoiseksi".

– Siellä on niin paljon semmoista makeilevaa ja hilpeää, että Suomi ainakin erottuu, ja toivottavasti herättää myös äänestäjiä. Olen pyöritellyt biisejä, ja minulla on aika vahva olo siitä, että Sveitsi saattaa olla jopa voittajaehdokas. Sveitsikin sieltä tietysti finaaliin menee, mutta se on kyllä sitten tosi erityyppinen. Tosi vaikeaa sanoa näkemättä lavatoteutuksia.

Pienempi yleisö, paremmat laulusuoritukset?

Tiistaina miteltiin ensimmäinen semifinaali, josta lauantain finaaliin pääsivät Norja, Israel, Venäjä, Azerbaidzhan, Malta, Liettua, Kypros, Ruotsi, Belgia ja Ukraina.

– Oli ihana nähdä esiintymisen riemua. Totta kai Euroviisuissa on sitä aina, koska se on iso juttu artisteille, mutta mielestäni nyt silmät tuikkivat harvinaisen paljon kaikilla. Odotus on ollut hirveän pitkä. Artistit eivät ole päässeet esiintymään, ja jotkut ovat odottaneet keikkaa kaksi vuotta, Muurinen sanoo.

Kun Euroviisut peruttiin viime vuonna, saivat maat itse päättää, lähettävätkö vuonna 2021 viisuihin saman artistin vai uuden. Ainoastaan edustuskappale ei saanut olla sama kuin edellisvuonna.

– Nautin siitä, että siellä ei ollut paljon yleisöä. Selvästi laulajat kuulivat oman laulunsa. Siellähän oli aika hienoja laulusuorituksia, oli toki huonojakin, mutta yleensä niitä on ollut enemmän, koska se mylvintä on niin suuri siellä salissa, Muurinen kertoo.

---

KORJAUS KLO 21.40 4. KPL: Toisessa semifinaalissa, ei ensimmäisessä.