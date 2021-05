Euroviisuekspertti kertoo yllättävienkin ihmisten tulleen kehumaan viisuedustaja Blind Channelia: "Olemme onnistuneet valitsemaan suomalaista sielunmaisemaa kuvaavan laulun"

Euroviisujen toinen semifinaali mitellään tänä iltana, ja lavalle nousee myös Suomen edustaja Blind Channel. Yhtye esittää kappaleensa Dark Side semifinaalin loppupuolella neljäntenätoista.

Suomen aikaa kello 22 alkavassa semifinaalissa nähdään 17 maan edustajat: Suomi, San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska. Näistä kymmenen etenee lauantain finaaliin.

Euroviisuekspertti Anna Muurinen kallistui keskiviikkona sen kannalle, että Blind Channelia kuultaisiin myös lauantain finaalissa.

Muurisella on pitkä viisutausta. Hän muistaa pätkiä vuoden 1980 kisoista, kun oli viisivuotias, mutta vuosi 1987 oli käänteentekevä. Tuolloin Muurinen otti Euroviisut nauhalle.

– Se oli menoa, se jäi sitten päälle. Silloin Erkki Toivanen selosti ne, ja muistan vieläkin sen selostuksen. Ne kolme tuntia olivat ihan mahtavat, se oli semmoista ihanaa Eurooppa-aatetta ennen Euroopan unioniin liittymistä, sivistynyttä ja syvällistä, Muurinen kertoi STT:lle keskiviikkona.

– Silloin Suomella oli (edustuskappaleena) Sata salamaa ja me menestyttiinkin aika hyvin. Siitä lähti minun varsinainen euroviisudiggailuni.

Kansainväliset viisufanit riemastuivat Suomen kappaleesta

Euroviisuista tietokirjankin kirjoittanut Muurinen on seurannut jälleen myös kansainvälisiä reaktioita Suomen viisuvalintaan.

– Olin aika yllättynyt siitä, että heti kun se valittiin Suomessa, kansainväliset viisufanit olivat aika riemastuneita. Se ei kuitenkaan ole millään lailla euroviisumusiikkia eikä osu minun henkilökohtaiseen makuuni lainkaan. Mutta minäkin kuulen siitä biisistä sen, että se on todella hienosti tehty, Muurinen sanoi.

– Siinä on tarttumakohtia minunkin kaltaiselleni kuuntelijalle, joka ei samaistu tuollaiseen ahdistukseen lainkaan. Minulla se purkautuu varmaan eri lailla, en tavoita tuota fiilistä.

Niin semifinaaleissa kuin finaalissa tulokset määrittyvät yleisön sekä ammattilaisraatien antamien pisteiden kautta.

– Musiikkialan ammattilaisraadit tulevat hekin kuulemaan biisin musiikilliset ansiot. Tässä on myös se hyvä puoli, että kun tämä on oikeasti hyvä sävellys, siinä on hieno rakenne, niin silläkin pääsemme aika pitkälle, Muurinen arveli.

Dark Side uponnut suomalaisiin

Muurisen mukaan tänä vuonna näyttää, että Suomi todella seisoo edustuskappaleen takana.

– On ollut hirveän riemastuttavaa, että tavalliset suomalaiset ovat tuntuneet tykkäävän tosi paljon tästä. Olen saanut koko kevään kommentteja, että nyt on kyllä Suomella hyvä laulu. Se on minusta upeaa, koska se on, mitä me tarvitsemme, että kansana olisimme oman biisimme takana, Muurinen kertoi.

– Ihmiset, joista ei ikinä ajattelisi, että he kuuntelevat tämäntyylistä musiikkia, saattavat tulla ruokakauppajonossa sanomaan, että on muuten Suomella tosi hyvä kappale tänä vuonna. Ainakin olemme onnistuneet valitsemaan suomalaista sielunmaisemaa kuvaavan laulun. Silloinhan me kerromme juuri meidän kulttuuristamme tuolla, ja se on todella kiva.

Kiinnostavaa on se, ketkä Euroviisuissa tänä vuonna äänestävät.

– Vaikka musiikillisesti ajattelisin, että ilman muuta (Blind Channel) menee finaaliin, voi Euroviisuissa tapahtua mitä vain. Se mikä on kivaa, on se, etten ole yhtään kommenttia mistään lukenut, että kukaan olisi biisistä loukkaantunut tai ärsyyntynyt. Luulisi, että tuollainen keskisormen heiluttelu ärsyttäisi, mutta ei sitten kuitenkaan. Ihmiset tuntuvat ymmärtävän, mikä tämän kappaleen idea on.

Euroviisuissa keskisormen näyttäminen on kiellettyä, joten Blind Channel on päätynyt maalaamaan keskisormensa punaisiksi.

Finaalissa nähdään ensimmäisestä ja toisesta semifinaalista jatkoon päässeet 20 esitystä sekä suoraan finaaliin pääsevät viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa eli Hollanti.

Suomalaiset voivat äänestää tämän illan semifinaalissa sekä finaalissa. Suomessa ei voi äänestää Blind Channelia.

Toinen semifinaali:

– San Marino, edustaja Senhit, kappale Adrenalina

– Viro, Uku Suviste, The Lucky One

– Tshekki, Benny Cristo, Omaga

– Kreikka, Stefania, Last Dance

– Itävalta, Vincent Bueno, Amen

– Puola, Rafal, The Ride

– Moldova, Natalia Gordienko, Sugar

– Islanti, Dadi og Gagnamagnid, 10 Years

– Serbia, Hurricane, Loco Loco

– Georgia, Tornike Kipiani, You

– Albania, Anxhela Peristeri, Karma

– Portugali, The Black Mamba, Love Is On My Side

– Bulgaria, Victoria, Growing Up Is Getting Old

– Suomi, Blind Channel, Dark Side

– Latvia, Samanta Tina, The Moon Is Rising

– Sveitsi, Gjon's Tears, Tout l'Univers

– Tanska, Fyr Og Flamme, Öve Os På Hinanden