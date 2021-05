Suomen edustajan Blind Channelin matka jatkuu Euroviisujen finaaliin – finalistien julkistusjärjestys aiheutti jännitystä viime hetkille saakka

Suomen edustaja Blind Channel etenee Euroviisujen finaaliin kappaleellaan Dark Side. Torstain semifinaalista lauantain finaaliin pääsi 10 esitystä. Suomalaisille lisäjännitystä toi se, että Blind Channelin jatkoon pääsy kerrottiin kymmeniköstä viimeisenä.

Suomen lisäksi Euroviisujen toisesta semifinaalista jatkoon pääsivät Albania, Serbia, Bulgaria, Moldova, Portugali, Islanti, San Marino, Sveitsi ja Kreikka.

Tulokset määräytyivät yleisöäänten ja kansallisten ammattilaisraatien pisteiden perusteella.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Finaalissa nähdään ensimmäisestä ja toisesta semifinaalista jatkoon päässeet 20 esitystä sekä suoraan finaaliin pääsevät viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa eli Hollanti.

Finalistien esiintymisjärjestys julkistetaan Ylen mukaan perjantain vastaisena yönä. Semifinaalien pistetaulukko paljastetaan vasta finaalin jälkeen.

Torstain semifinaalista jatkoon menneet:

– San Marino, edustaja Senhit, kappale Adrenalina

– Kreikka, Stefania, Last Dance

– Moldova, Natalia Gordienko, Sugar

– Islanti, Dadi og Gagnamagnid, 10 Years

– Serbia, Hurricane, Loco Loco

– Albania, Anxhela Peristeri, Karma

– Portugali, The Black Mamba, Love Is On My Side

– Bulgaria, Victoria, Growing Up Is Getting Old

– Suomi, Blind Channel, Dark Side

– Sveitsi, Gjon's Tears, Tout l'Univers