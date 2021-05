Blind Channel teki vaikutuksen euroviisuyleisöön semifinaalissa: "Kun jäljellä oli enää yksi paikka finaaliin, alkoi yleisö huutaa Suomi, Suomi"

Mitä juuri tapahtui? Kysyi toinen Blind Channelin laulajista, Niko Vilhelm, kun bändi saapui Euroviisujen torstain semifinaalin jälkeen tiedotustilaisuuteen. Suomen edustaja Blind Channel pääsi semifinaalista jatkoon ja esittää kappaleensa Dark Side lauantain finaalissa.

Torstain semifinaalista lauantain finaaliin pääsi 10 esitystä, ja suomalaisille lisäjännitystä toi se, että Blind Channelin jatkoon pääsy julkistettiin viimeisenä.

– Olisi se (jatkoon pääsyn julkistaminen) voinut tulla aiemminkin, mutta ajattelimme, että näin tämä vain menee. Euroviisut on ollut uskomaton kokemus tähän mennessä, ja nyt menemme finaaliin ja saamme esiintyä uudestaan, Vilhelm sanoi.

– Se on paras juttu, toinen laulaja Joel Hokka huikkasi väliin.

Vilhelm jatkoi todeten, että finaalissa esiintyminen on itse asiassa toiseksi paras asia.

– Ymmärtääkseen parhaan asian, täytyy mennä takaisin aikaan, kun aloimme tehdä musiikkia. Halusimme vaikuttaa ihmisiin, saada heidät tuntemaan jotain. Se on aina ollut tarkoituksemme. Kun jäljellä oli enää yksi paikka finaaliin ja odotimme, mitä tapahtuu, alkoi yleisö huutaa "Suomi, Suomi". 3 000 ihmistä teki niin, Vilhelm kertoi.

– Se oli suurin voitto, jonka tänään saimme. Yleisö oli puolellamme, ja teimme vaikutuksen heihin. Siitä olemme kiitollisia, emme malta odottaa lauantaita.

Vilhelmin ja Hokan lisäksi Blind Channeliin kuuluvat Joonas Porko (kitara, taustalaulu), Olli Matela (basso), Tommi Lalli (rummut) ja Aleksi Kaunisvesi (samplet, perkussiot).

"Oli hyvä juttu, että pöydällä oli olutta"

Kansainvälinen media tiedusteli Blind Channelilta, voiko rock auttaa Suomen taas voittoon, viitaten Lordin voittoon vuonna 2006.

– No, emme kai voi muuta kuin odottaa, mitä tapahtuu. Menemme lavalle ja teemme juttumme, ja kuten sanoin aiemmin, tärkeintä on tehdä vaikutus ihmisiin. Sitten vain odotamme, mitä tapahtuu. Oli hyvä juttu, että pöydällä oli olutta, Vilhelm sanoi viitaten tarjoiluihin, joita eri maiden edustajille oli tarjolla näiden odottaessa semifinaalin tulosten julkistamista.

Suomen lisäksi Euroviisujen toisesta semifinaalista jatkoon pääsivät Albania, Serbia, Bulgaria, Moldova, Portugali, Islanti, San Marino, Sveitsi ja Kreikka.

Tulokset määräytyivät yleisöäänten ja kansallisten ammattilaisraatien pisteiden perusteella.

Lauantain finaalissa nähdään ensimmäisestä ja toisesta semifinaalista jatkoon päässeet 20 esitystä sekä suoraan finaaliin pääsevät viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa eli Hollanti.

Blind Channel esiintyy finaalin jälkimmäisellä puoliskolla. Euroviisujen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että Suomi esiintyy finaalissa 16:ntena.

Torstain semifinaalista jatkoon menneet:

– Suomi, Blind Channel, Dark Side

– San Marino, edustaja Senhit, kappale Adrenalina

– Kreikka, Stefania, Last Dance

– Moldova, Natalia Gordienko, Sugar

– Islanti, Dadi og Gagnamagnid, 10 Years

– Serbia, Hurricane, Loco Loco

– Albania, Anxhela Peristeri, Karma

– Portugali, The Black Mamba, Love Is On My Side

– Bulgaria, Victoria, Growing Up Is Getting Old

– Sveitsi, Gjon's Tears, Tout l'Univers