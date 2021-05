Blind Channel aikoo pitää Euroviisujen finaalin jälkeen tiedotustilaisuuden ja kertoa terveiset Suomen hallitukselle

Jos Hollannin Rotterdamissa keskiviikkona Blind Channelin laulajilla Joel Hokalla ja Niko Vilhelmillä riitti juttua, ei se ainakaan ollut vähentynyt perjantaihin mennessä.

– Me ollaan nukuttu pari tuntia, niin ollaan puheliaalla tuulella, Niko Vilhelm toteaa STT:lle.

Torstai-iltana Suomen euroviisuedustaja kisasi semifinaalissa, josta se pääsi lauantain finaaliin yhdeksän muun edustajan kanssa. Suomalaisittain jännitysnäytelmä kesti loppumetreille, sillä Blind Channelin ja Dark Side -biisin finaaliin pääsy julistettiin kymmeniköstä viimeisenä.

– Paineensietokyky on vähän kuin vatsalaukku, meillä se on venytetty isoksi. Esimerkiksi eilen, vaikka se oli monille katsojille varmasti ihan hirveä tilanne, niin sanon suoraan, että olin silleen, joo, Hokka puuskahtaa.

– Sitten kamerassa näkyi, kun join kaljan, ja se ei ollut mikään hermostumishuikka, vaan ajattelin, että ajankulukseni juon tämän bissen tässä loppuun, Hokka selitti.

Hyvin ainutlaatuiseksi torstain semifinaalin teki se, että kun viimeisen jatkoon menijän julkistamista odotettiin, alkoi Ahoy-areenalla yleisö huutaa "Suomi, Suomi".

– Meidän nimi tuli viimeisenä, ja siitähän puolet on jotain tuomaristoääniä, ei se kerro meille vielä sitä, että meidän musa ja esitys toimi. Mutta se mikä kertoi, oli se, että 3 500 ihmistä alkoi huutaa Finland. Se oli suurin voitto, mitä eilen pystyi saamaan, Vilhelm sanoo.

Blind Channeliin kuuluvat myös Joonas Porko (kitara, taustalaulu), Olli Matela (basso), Tommi Lalli (rummut) ja Aleksi Kaunisvesi (samplet, perkussiot).

Euroviisujen finaali käydään lauantaina Suomen aikaa kello 22. Finaalissa nähdään 26 esitystä.

Temppurata jatkuu

Vilhelmin ja Hokan mukaan he olivat torstaina viimeiset viisuedustajat areenalla.

– Muut olivat jo hotellilla, mutta me vedettiin ympyrää täällä ja teimme haastatteluja. Selkeästi ihmisiä kiinnosti tämä meidän juttu. Ei me jaksettu juhlia, oltiin hotellilla joskus keskellä yötä, nukuttiin pari tuntia, ja oliko ensimmäinen herännyt kuudelta. Sitten taas tultiin pelipaikoille, Vilhelm kertaa.

– Tuntuu kuin olisi nukkunut nopeat päikkärit ja tullut takaisin tänne. Kun täällä (areenalla) ei taivasta näy, elää tässä tämmöisessä putkessa. Päivää ja yötä ei ole täällä Ahoy-areenalla, täällä on vain Euroviisut.

Euroviisujen finaalissa esiintymisen Hokka ja Vilhelm kertovat olevan erittäin hyvä asia Blind Channelin kansainvälisen uran kannalta.

– Tämä on mennyt niin putkeen. Nyt tämä on loppurutistus, käydään vielä tekemässä se mitä me tehdään, ja koitetaan vielä ylittää itsemme. Laitetaan vielä lisää se viimeinen adrenaliinitippa, mikä meistä irtoaa. Vedetään kunnialla loppuun asti, mutta kaikki mitä olemme halunneet, on saavutettu jo, Vilhelm sanoo.

– Moninkertaisesti, Hokka lisää.

VIlhelm ja Hokka kertovat olevansa "putkessa", kun heiltä kysyy, mitä he tekevät ennen finaalia.

– Ei voida edes miettiä koko pompsia, koska paperilla se näyttää niin infernolta. Seuraavaksi menemme seuraavaan haastatteluun ja seuraavaan ja seuraavaan. Sitten kohta olemme taas lavalla, Vilhelm listaa.

– Temppurata jatkuu, Hokka tiivistää.

"Olemme saaneet Verohallinnon näyttämään keskisormea"

Vilhelm ja Hokka kertovat Blind Channelin asenteen olevan "keskarit pystyyn, katosta läpi, ei odoteta, että saadaan avaimet oveen vaan mennään ovista läpi":

– Sillä tavalla on ollut ikimuistoinen kevät, että olemme Joelin kanssa käyneet kaikissa Suomen massamedioissa näyttämässä keskaria kameroille. Olemme saaneet Verohallinnon näyttämään keskisormea ja koulujen opettajat ja oppilaat nostamaan keskarit ilmaan, Vilhelm kertoo.

Dark Side -kappaleessa mainitut keskisormet ovat vertauskuva.

– Me ei näytetä keskaria kenellekään tai millekään tietylle. Me ollaan rämmitty suota aika pitkään tämän bändin kanssa, meillä on ollut aika monesti paska fiilis, ja silloin tekee mieli nostaa keskarit ilmaan ja huutaa, vertauskuvallisesti, Vilhelm sanoo.

– Se tunne pitää purkaa jotenkin, ja me haluttiin tehdä biisi, joka kuulostaa siltä, kun se purkautuu. Meidän kannanotto on se, että niistä ihmisistä, joita esimerkiksi tämä pandemia on riepotellut vuoden ajan, voisi aika moni hyötyä siitä, että he saisivat biisin, jossa voi tuhansien muiden kanssa nostaa keskarit ilmaan ja huutaa täysiä.

Osa ymmärtänyt Dark Siden sanoman väärin

Hokan mukaan he ovat saaneet kommentteja ihmisiltä, jotka ovat ymmärtäneet kappaleen sanoman väärin ja kokeneet sen esimerkiksi itsemurhan ihannointina.

– Jos joku niistä kirjoittajista kokisi edes kymmenen prosenttia niistä ahdistuksista, joissa olen pääni kanssa ollut, ja joissa Niko on ollut oman päänsä kanssa, ja koulukiusaamisesta, jota olen esimerkiksi kokenut yläasteella, olisivat he varmasti aika romuna, Hokka sanoo.

– On tosi raskasta, että meille väitetään, ettemme tiedä mistä puhumme tai laulamme, vaikka todellakin olemme bändin kanssa ja henkilökohtaisella tasolla menneet suon ja sementin läpi, hän lisää.

Vilhelm painottaa, että he eivät halua verrata kokemuksiaan muiden kokemuksiin.

– Jokainen määrittelee itse sen, mikä tuntuu paskalta, mikä on se kohta, kun ei enää kestä. Emme tietenkään halua verrata meidän kokemuksiamme toisten kokemuksiin, mutta pitää sanoa tuollaisiin, missä jengi ymmärtää tosi väärin, että kyllä me tiedämme, miltä tuntuu olla rikki. Olemme käyneet tosi syvissä vesissä viimeisen kahdeksan vuoden aikana, Vilhelm sanoo.

Bändi valmistellut lausuntoa hallitukselle

Hokan ja Vilhelmin mukaan Euroviisujen järjestelyt Hollannissa ovat sujuneet korona-aikana loistavasti. Laulajat kertovat Blind Channelin pitävän sunnuntaina Suomen päässä tiedotustilaisuuden, johon he ovat valmistelleet lausuntoa hallitukselle tapahtuma-alan tilanteesta.

– Nyt olisi aika miettiä sitä, että Suomessa sadattuhannet alan ihmiset ovat vailla töitä. Minua ei muuten politiikka kiinnosta, mutta minulla on paljon frendejä, joilla on perheet elätettävänä, eivätkä he saa rahaa mistään, Hokka sanoo.

– Olen sitä mieltä, että Suomen hallituksen pitäisi ihan oikeasti kuunnella meitä sunnuntaina, mitä meillä on sanottavaa ja miettiä tätä asiaa tosi vakavasti.

Vilhelm painottaa, että he eivät aio tuhlata Euroviisujen kautta saamaansa näkyvyyttä ja kokemusta, vaan käyttää sitä tapahtuma-alan auttamiseen.

– Olemme olleet täällä, nähneet tämän. Meillä on kättä pidempää näyttää, että tämä toimii, tämän voi tehdä näin. Emme mene kiukuttelemaan, että päästäkää meidät keikalle, koska haluamme julkisuutta, vaan haluamme puhua tapahtuma-alan puolesta, Vilhelm sanoo.

– Onhan täälläkin koronarajoitukset, mutta myös 3 500 ihmistä yleisössä.

Hollannin hallitus on antanut Euroviisuille luvan ottaa esityksiin paikan päälle 3 500 katsojaa. Yhteensä yleisöllisiä esityksiä on yhdeksän, joista ensimmäinen semifinaali, toinen semifinaali ja finaali televisioidaan suorina lähetyksinä.