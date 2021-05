Euroviisuekspertin mielestä Suomi alkaa olla vahva tekijä viisuissa ja lauantain finaali oli osoitus siitä

Ihan mahtavaa! huudahti pitkään viisuja seurannut ja niistä tietokirjankin kirjoittanut Anna Muurinen puhelimessa heti haastattelun aluksi. Suomen euroviisuedustaja Blind Channel oli sijoittunut kuudenneksi edellisillan viisufinaalissa kappaleellaan Dark Side. Kyseessä on Suomen paras sijoitus sitten Lordin voiton 2006.

Suomi sai yhteensä 301 pistettä, joista yleisöltä 218 ja loput kansallisilta ammattilaisraadeilta.

Muurisen mukaan Suomen raadeilta saamissa pisteissä oli mukavasti hajontaa, varsinkin kun lauantai osoitti jälleen, etteivät ammattiraadit ole täysin vapaita naapurien suosimisesta, vaikka ne siksi otettiin aikoinaan mukaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Oli aika huikea fiilis, kun näitä ammattilaisten pisteitä tuli ja tajusi sen, että kun tämä kappale on sellainen, joka on todennäköisesti suuren yleisön makuun, niin Suomella on hyvin pullat uunissa. Oli ihan ihanaa katsoa sitä, että sitä sävellystä on oikeasti kuunneltu, Muurinen sanoo.

Hän painottaa, että Dark Side -kappaleen kuudes sija on valtavan iso saavutus.

– Viisuissa rakennetaan vuosi vuodelta maauskottavuutta, jota Suomella ei ole ollut hirveästi. On mielettömän hienoa, että harppasimme yhtäkkiä hyvin suomalaisella biisillä ihan kärkeen. Tämä osoittaa, että kyllä meillä osataan, kun on oikeat ihmiset näyttämässä, Muurinen sanoo.

– Toivottavasti suomalaiset oikein vellovat tässä onnellisuuden tunteessa, koska tästä on hyvä pitää kiinni ja lähteä rakentamaan toisenlaista euroviisukulttuuria. Ei lähdetä enää opettelemaan Euroviisuihin asioita, vaan näyttämään mitä me osaamme.

Suomi ei ole juuri jäänyt mieleen

Suomen ongelma Euroviisuissa on ollut Muurisen mukaan aiemmin se, että Suomi ei jää kenenkään mieleen. Nyt Suomi alkaa olla hänen mielestään vahva tekijä Euroviisuissa.

– Lauantai oli huikea osoitus siitä. Meidän edustussävelmämme oli kuudes, Liettuan biisi, jossa on suomalaissäveltäjiä, oli kahdeksas ja Lordi oli isossa roolissa. Ihan käsittämättömän hieno finaali näin suomalaissilmälasien läpi katsottuna, Muurinen sanoo.

Finaalin lopputuloksista voi Muurisen mukaan päätellä muun muassa sen, että Eurooppa kaipaa nyt moniäänisyyttä.

– Toivoisin, että erilaiset artistit perinteisen euroviisumusiikin ulkopuolelta hakisivat Uuden musiikin kilpailuun (UMK). Suomessa tehdään esimerkiksi tosi hyvää kansanmusiikkia, etnoa, Muurinen pohti.

– Nyt vaan rohkeasti UMK:hon kaikki, joilla on vahva oma visio ja oma juttu. Sehän tässä Blind Channelissa on niin hienoa, että he tekivät juuri sitä omaa juttuaan, jota ovat vuosia tehneet, ja sehän paistaa läpi. Se on aitoa.

Ruotsille heikko viisuvuosi

Euroviisumenestystä paljon niittäneen Ruotsin näkökulmasta tämä vuosi sujui heikosti. Ruotsin edustajan Tussen kappale Voices sijoittui neljänneksitoista 109 pisteellä.

– Tämä oli varmaan ihan käänteentekevä euroviisuvuosi Ruotsille ja samalla koko Euroviisuille. Paitsi että Ruotsi menestyi lopputuloksissa huonosti, tai heille huonosti, niin eivät myöskään ruotsalaisten hittitehtailijoiden tuotokset pärjänneet, Muurinen sanoo.

Muurinen uskoo, että Ruotsin on nyt keksittävä jotain uutta, jotta se pärjää Euroviisuissa jatkossa.

– Näen tässä aika ison murroksen. Ruotsalaisten hittitehtaiden biisit ovat olleet englanninkielisiä, ja nyt viiden kärjessä yksi biisi on englanninkielinen. Sekin on ihan mielettömän iso muutos, hän sanoo.

– Tämä on tervetullutta. Oli sellainen olo, että euroviisuyleisö on kyllästynyt sellaiseen tietynlaiseen muovisuuteen. Ajattelisin, että Italian voitto on osoitus siitä, se on kuin vastareaktio.

Italian edustaja Måneskin oli yksi Hollannin Rotterdamissa järjestettyjen Euroviisujen ennakkosuosikeista. Kappale Zitti E Buoni sai kaikkiaan 524 pistettä.

– Italian voitto oli kuitenkin yllätys, koska se ei ole kauhean radioystävällinen biisi. Se onnistui kiteyttämään jotain ajastamme, Muurinen pohtii Italian voittoa.