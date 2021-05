Lemmenlaivan kapteeni Stubingia näytellyt Gavin MacLeod on kuollut 90-vuotiaana

MacLeodin kerrotaan kuolleen varhain lauantaiaamuna. Syytä näyttelijän kuolemalle ei kerrottu, mutta hänen terveydentilansa tiedettiin heikenneen viime kuukausien aikana.

Uutiskanava CNN:n mukaan vuosina 1977–1986 esitetty Lemmenlaiva ajoi satamaan lopullisesti yhdeksän kauden jälkeen, mutta MacLeod esiintyi tämänkin jälkeen toisinaan julkisuudessa rooliasussaan.

MacLeod oli alkuperäiseltä nimeltään Allan See. CNN:n mukaan hän kertoi This is your Captain Speaking -muistelmateoksessaan vaihtaneensa nimeä, koska koki sukunimensä olleen liian hämmentävä.

Kippariroolinsa lisäksi MacLeod esiintyi myös muun muassa 1970-luvulla esitetyssä The Mary Tyler Moore Show -komediasarjassa. Hän esiintyi jokaisessa sarjan 168 jaksosta.