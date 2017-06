Lieksassa liikkuu kesyjä susia - yksi nouti keppiä ja päästi ihmisen viiden metrin päähän

Lieksassa on tehty viime viikkojen aikana useita havaintoja kesyistä susista. Havaintoja on tehty muun muassa Lieksan Kivivaarassa. Sudet ovat istuskelleet teiden varsilla ja välillä keskellä teitäkin, eivätkä ole väistäneet ihmistä tai autoa.

Lähimmillään ihminen on päässyt katsomaan eläintä alle viiden metrin päähän, eikä eläin ole lähtenyt karkuun, Lieksan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Matti Törrönen kertoo.

- Tuntomerkkien ja havaintoaikojen perusteella on käynyt selväksi, että kyseessä on ainakin kaksi eri yksilöä. Toinen eläimistä on hyväkuntoisen oloinen, mutta toisella on karvanlähtöaika ja se on nälkiintyneen näköinen,Törrönen kertoo.

Törrösen mukaan on vaikea mennä sanomaan, onko kyseessä aivan puhdas susi. Se ainakin on varmaa, että kesyjen susien käytös ei ole yhtään lajinomaista.

Lieksalainen kuusikymppinen Timo Salmi teki havainnon kesystä sudesta viime lauantaina. Salmi oli palaamassa kalastusreissulta Lieksan Kivivaarasta, kun hän metsäautotietä ajaessaan näki suden istuvan keskellä tietä. Susi ei tehnyt elettäkään väistääkseen autoa, joten lopulta Salmen täytyi nousta autosta.

Hän heitti kiven sutta kohti, mutta susi juoksikin vain kiven perään. Pian se istui taas tiellä.

- Seuraavaksi heitin sitä kohti kepin, ja se juoksi sen perään ja otti suuhunsa, Salmi hämmästelee.

Seuraava keppi osui sutta hieman jalkaan, jolloin eläin poistui noin 40 metrin päähän.

- Se olisi varmasti noussut vaikka auton kyytiin, jos sille olisi leipäpalaa tarjonnut. Nytkin se istui siinä tiellä ja katseli minua, että mikä se tuollainen on kun ei ruokaa anna, Salmi kertoo.

Hän epäilee vahvasti, että joku ruokkii susia lähistöllä ja eläimet ovat tämän vuoksi kesyyntyneet. Salmi on nähnyt susia luonnossa useita kertoja, lähes vuosittain. Hänen mielestään eläimen kaikki tuntomerkit viittasivat siihen, että kyseessä on oikea susi.

- Voin sanoa kymmenien vuosien kokemuksella, jos ei ole dna-näytettä mistä kiistellä, että susi se oli, Salmi toteaa.

Kun hän on aiemmin nähnyt susia, ne ovat lähteneet välittömästi pakoon häntä suorana juosten.

Matti Törrönen kertoo, että kesyistä susista on tehty ilmoitus poliisille. Lieksassa ammuttiin toissakesänä vastaavalla tavalla käyttäytynyt susi. Ammuttu susi toimitettiin tuolloin Eviraan ja se osoittautui dna:ltaan puhtaaksi sudeksi.

Lieksassa uskotaan, että kesyt sudet ovat Venäjän puolelta tulleita ja siellä kasvaneita tarhasusia.

Päivitetty klo 11.55: Lisätty tieto toissakesänä ammutusta sudesta.