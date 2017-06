Eno koristeltiin kukkasin Jukolan ja itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi

Enoa on kaunistettu kukkasin Jukolan viestin ja Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden innoittamina.

Louhiojan ja Ahvenisen linja-autonodotuskatoksiin on ripustettu sinivalkoiset siniviuhkat. Myös rautatieasemalle on laitettu sinivalkoiset amppelit. Nämä on laitettu yhteistyönä Vaara-Karjalan Osuuspankin, Katseenkääntäjien, Nevalaisen puutarhan, Rantalan virta -kulttuuriyhdistyksen ja Tilausliikenne M. Laakkosen kanssa.

Louhiojan uimarannan kesäkukat on kasvattanut Nygrenin puutarha ja istuttanut Louhiojan kyläyhdistys. Paukkajan kyläyhdistys on kukittanut Paukkajan linja-autonodotuskatokset.

Enon kyläyhdistys puolestaan istutti Enon taajamaan seitsemän sinivalkoista kukkaistutusta liikenteenjakajiin. Nämä kukat saatiin Suomen Kauppapuutarhaliiton kilpailun voittoina. Istutusmateriaaleja kustansi Enon kyläyhditys ja RautaNet Vinnin Rauta.

Myös monien kotien ja yritysten pihoilla on tullut vehreyttä ja väriä tuomaan iloa ja viihtyisyyttä asukkaille.