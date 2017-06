Savo-Karjalan Kokoomus: Pienten yritysten asemaa tuettava sote-uudistuksessa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sote- ja valinnanvapauslainsäädännöksi, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Kun sosiaali- ja terveysalan markkina ja palvelutarjonta kasvavat, tämän tulee näkyä myös pienten yrittäjien aseman parantumisena ja yrittäjien määrän kasvuna, linjaa Savo-Karjalan Kokoomus.

Piirijärjestön mukaan valinnanvapaus, toteutettuna muun muassa asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta, mahdollistaa alalla erikoistumisen ja asiakkaiden erilaisien tarpeiden huomioimisen. Asiakas päättää jatkossa itse siitä, mistä hän tarvitsemansa palvelut ottaa.

Hallituksen linjauksen mukaan uusiin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistäviin sote-keskuksiin on tulossa hyvin laaja palvelukattaus. Laaja tarjonta on hyvä erityisesti paljon erilaisia palveluita tarvitseville, mutta mahdollisesti malli on niin raskas, että pienet yritykset jäävät rannalle. Joissain olosuhteissa laajaa palvelukattausta tärkeämpää on järjestön näkemyksen mukaan sote-keskuksen sijainti.

Savo-Karjalan Kokoomus edellyttää kannanotossaan, että eduskunta arvioi lainsäädäntöä uudestaan niin, että pienten yrityksien mahdollisuudet sote-uudistuksessa varmistetaan. Vain siten voidaan järjestön mukaan saavuttaa aito, ihmisiä todella palveleva monituottajamalli.