Wihonen vaatii soinilaisten vetäytymistä luottamustoimista

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jussi Wihonen edellyttää, että ikiaikaisen herrasmiessopimuksen mukaisesti puoluetta vaihtavat luottamushenkilöt luopuvat heille perussuomalaisten kiintiöstä osoitetuista tehtävistä.

- Ne ovat perussuomalaisten, eivät toiseen puolueeseen siirtyvien paikkoja, Wihonen painottaa.

Kaupunginvaltuustosta luopumiseen hän jättää piikikkään takaportin.

- Jos haluaa pettää äänestäjiä siinäkin, niin sitten jatkaa valtuutettuna.

Wihonen sanoo, että hänellä on jokseenkin tarkka käsitys siitä, kuinka moni ryhmän jäsen on siirtymässä uuteen puolueeseen, mutta ei yksilöi tarkemmin, koska asia on vielä osalla vielä mietinnässä.

Esimerkiksi ryhmän puheenjohtaja Eero Bogdanoff sanoo katsovansa ensin valtakunnallisen tilanteen ja tekevänsä oman ratkaisunsa sen jälkeen.

Perussuomalaisilla on valtuustossa viisi edustajaa.

