Else Johanna julkaisee debyyttisinglensä Summeri-miitissä Joensuussa

Kahdeksantoistavuotias joensuulainen laulaja–laulunkirjoittaja Else Johanna julkaisee huomenna debyyttisinglensä Jotain uutta. Hän esittää kappaleen huomenna Joensuun matkustajasatamassa järjestettävässä Ylen Summeri-tapahtumassa.

Singleen julkaistaan musiikkivideo myöhemmin kesällä. Else Johanna nähdään myös Ilosaarirockissa perjantaina 14. heinäkuuta.



Summerin live-striimiä lähetetään matkustajasatamasta kello 12–13 ja sitä juontavat joensuulaiset Emma ja Milla. Striimin jälkeen kello 13 yleisöllä on mahdollisuus osallistua Summeri-miittiin ja tavata myös muita Summerin kasvoja. Miitissä Joensuuta edustaa Else Johannan lisäksi Pure.



Summerin live-striimejä nähdään kesäkuun ajan maanantaisin ja perjantaisin kello 12-13 Yle Areenassa ja Youtubessa.