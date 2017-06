Kasvivisa: Melkein kaikki vastaajat tunnistivat rentukan

Väärin vastanneista valtaosa luuli rentukan olevan mukulaleinikki. Jokunen vastaaja arveli kasvin olevan keltavuokko.

Rentukka on monivuotinen ruoho, jonka korkeus on 15–50 senttimetriä. Kirkkaan keltaisia kehälehtiä on viisi kappaletta. Ne ovat pyöreäkärkisiä. Kiiltävät ja tummanvihreät lehdet ovat herttamaisia tai munuaismaisia.

Rentukka on yleinen Pohjois-Karjalassa ja kukkii touko–kesäkuussa. Rentukka kasvaa ojissa, kosteilla niityillä, järvien ja jokien rannoilla, kosteissa lehtopainanteissa ja rehevissä korvissa. Rentukan lehdet ovat myrkyllisiä.

Rentukka on saanut useita paikallisia rinnakkaisnimiä, kuten hauen-, lahnan-, lohen- ja sorsankukka. Aikaisen kukinnan mukaan se on nimetty helluntaikukaksi, kylmä-, vilu- tai juhannuskukaksi.

