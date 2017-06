Siilaisen terveysaseman asiakasliikenne siirtyy uuteen liittymään

Siilaisen terveysaseman rakennushanke on edennyt Joensuussa siihen pisteeseen, että nykyinen pysäköintipaikka poistuu käytöstä ja uusi pysäköintialue otetaan käyttöön torstaiaamuna 22. kesäkuuta. Samalla asiakkaat ja henkilökunta siirtyvät käyttämään uutta liittymää Noljakantieltä.

Uusi liittymä terveyskeskuksen alueelle on nykyisen pysäköintialueen kaupungin puoleiselta sivulta, keskustasta päin tultaessa ennen nykyistä liittymää. Tähän asti tätä kautta on ajanut työmaaliikenne. Uusi pysäköintialue on nykyisen jatkeena.

Kulku terveyskeskukseen tapahtuu pääsisäänkäynnin kautta kuten tähänkin asti.

Taksit, ambulanssit ja huoltoliikenne käyttävät vielä toistaiseksi nykyistä liittymää. Näiden osalta muutos tapahtuu heinäkuun loppupuolella, jolloin vanha liittymä suljetaan kokonaan pois käytöstä.