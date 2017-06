Jukolaan pääsee kulkemaan ilmaiseksi - tässä kaikki aikataulut

Viikonloppuna Enossa järjestettävää Jukolan viestiä pääsee seuraamaan ilmaiseksi, koska tapahtumaan ei ole pääsymaksua ja tarjolla on ilmaista kuljetusta.

Paikalle on tulossa 40 000 ihmistä, joten aikaa saapumiseen kannattaa kuitenkin varata hyvin, muistuttaa viestintäpäällikkö Juuso Metsälä.

- Busseissa on ruuhkaisinta ennen Venlojen viestin alkua ja ennen Jukolan viestin alkua, Metsälä ennakoi.

Jos viestien alun haluaa nähdä ja paikalle saapuu ilmaisella bussikuljetuksella Joensuusta, ei lähtöä kannata jättää viimeiseen mahdolliseen hetkeen. On mahdollista, että bussia joutuu lauantaina ja sunnuntaina jonottamaan Joensuussa.

Paikalle voi tulla myös omalla autolla. Parkkialue sijaitsee 3,4 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta. Lapsiperheille ja liikuntarajoitteisille on ilmainen kuljetus parkkipaikalta kisakeskukseen, muut taittavat matkan kävellen. Pysäköintimaksu maksetaan kilpailukeskukseen, jossa sen hinta on 15 euroa. Jos lippu jää ostamatta, hinta on pysäköintialueelta poistuessa 25 euroa.

Ilmaisen linja-auton sijasta Enoon voi kulkea Joensuusta myös junalla. Junalippu on maksullinen. Junia lähtee Enoon Joensuusta perjantaina kello 11.47 ja kello 18 ja lauantaina kello 18. Matka kestää hieman alle puoli tuntia, ja Enon asemalta on kisakeskukseen matkaa noin kilometri. Takaisin junalla pääsee lauantaina ja sunnuntaina kello 17.19 lähtevillä junilla.

Joensuun rautatieasemalta järjestetään Enon rautatieasemalle myös muutama ilmainen kisabussi. Lauantaina kisabussi Enoon lähtee kello 12, kello 15, kello 18 ja kello 22.30.

Sunnuntaina kisabussit lähtevät Enosta takaisin Joensuuhun kello 7.45, kello 10.15 ja kello 13.15.

Suomi 100 Venlojen juhlaviestin alkaa lauantaina kello 14 ja Jukolan viesti lauantaina kello 23. Venlojen juhlaviestin voittaja saapuu lauantaina maaliin arviolta kello 17, ja Jukolan voittajan odotetaan saapuvan maaliin sunnuntaiaamuna arviolta kello 6.47.

Ilmainen linja-auto Joensuusta kisakeskukseen ja takaisin kulkee seuraavasti:

Joensuu-Eno

Perjantai 16.6.

7.30, 9.00, 10.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.30 ja 22.00.

Lauantai 17.6.

5.30, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 ja 23.30.

Sunnuntai 18.6.

00.00, 0.30, 1.00, 1.30, 4.00, 5.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ja 16.00.

Eno-Joensuu

Perjantai 16.6.

8.15, 9.45, 11.15, 15.45, 17.15, 18.45, 21.15 ja 22.45.

Lauantai 17.6.

7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15. 22.45, 23.15 ja 23.45.

Sunnuntai 18.6.

00.15, 0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 4.45, 6.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45 ja 17.15.

Lisätietoa kulkemisesta ja pysäköinnistä on täällä: http://www.jukola.com/2017/saapuminen/