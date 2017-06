Nuku yö ulkona, vaikka puussa! - "Ulkona nukkuminen on hauskaa"

Mitäpä jos hylkäisit rakkaan makuuhuoneesi yöksi ja sijaisit sänkysi luonnon helmaan?

Tätä ehdottaa Suomen Latu, joka järjestää huomenna lauantaina Nuku yö ulkona -tempauksen Suomen luonnon päivien kunniaksi.

Luonnon päivät ovat osa Suomi 100 -juhlavuotta, ja niitä järjestetään yhteensä neljä. Kesäkuussa kunnioitetaan puolestaan luonnonkukkia, maan 40. kansallispuiston avajaisia ja suomalaista kesäyötä.

- Tempauksen taustalla on ajatus jokamiehenoikeuksista uniikkina, suomalaisena ja pohjoismaalaisena asiana, joka mahdollistaa nukkumisen toisen omistamalla alueella. Sen lisäksi, että ulkona nukkuminen on hauskaa, tarkoituksena on, että ihmiset muistaisivat ja vaalisivat näitä oikeuksia, jotka ovat ulkoilukulttuurimme perusta, maalailee Panu Könönen, Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö.

Ulkona yöpyminen on helpointa järjestää omalle parvekkeelle tai takapihalle. Luonnonläheisempiä elämyksiä hakeva voi pystyttää teltan tai riippumaton mieleiselleen paikalle umpimetsään. Yksi eksoottisimmista makuupaikoista on puiden varaan kuormaliinoilla ripustettava Tentsile-teltta.

- Tällaisen teltan etu on se, että maapohja ei paina selän alla. Liinoihin on myös puunkuorisuojat, joiden avulla teltan voi virittää vaikka kansallispuistoon puuta vahingoittamatta. Oikein hyvällä säällä sadesuojan voi jättää pois, jolloin teltasta pystyy katselemaan tähtitaivasta, kertoo Seikkailupuisto Treetopin yrittäjä Juha-Mikael Malinen.

Treetopilla on yksi Tentsile, samoin Nurmeksen nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilällä. Hyvärilän teltta on toistaiseksi vain keskuksen omien asiakkaiden käytössä.

- Kokeilemme ensin omalla alueellamme, miten teltan viritys onnistuu asiakkailta. Jos saamme testikäytössä hyviä kokemuksia, telttoja voidaan hankkia lisääkin, nuorisopäällikkö Tuija Hurri sanoo.

Lue lisää lauantain Karjalaisesta.