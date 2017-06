Ryhmä ranskalaisia ruoka-asiantuntijoita saapuu Tuupovaaraan

– Ranskassa järjestetyt promootiot, messutapahtumat ja yrityskohtaiset esittelyt, sekä nämä asiantuntijoiden, ostajien ja toimittajien vierailut ovat herättäneet mukavan kiinnostuksen tarjontaamme kohtaan. Kahden vuoden aikana useat mukana olevat yritykset ovat käynnistäneet viennin Ranskaan ja lisää avauksia tulee jatkuvasti, sanoo suomalaistuotteiden viennin edistäjänä toimiva Jarna Coadic Action Finland! Pariisista.

Matka liittyy ProAgria Etelä-Suomi ry:n kaksi vuotta sitten käynnistämään vientiohjelmaan Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita Ranskaan.

– Ranskalaiset ovat käyneet jo useita kertoja katsastamassa suomalaisia tuotteita. Olemme nyt valinneet mukaan koko Suomen alueelta hyviä tuotteita, joilla on menestymismahdollisuuksia Ranskan vaativilla markkinoilla. Tuotteitaan esittelevät 14 yritystä, joista 10 on ollut mukana aikaisemminkin, kertoo Tuula Repo ProAgriasta.

Tutustumismatkalle osallistuu 15 henkeä. Mukana on muun muassa Ranskan tunnetuimman macaron-valmistajan Laduréen pääkondiittorimestari Claire Heitzler, karismaattinen tv-kokki Grégory Cohen, TV:stä ja radiosta tuttu naiskondiittorimestari Claire Verneil ja herkkukauppa La Maison Plissonin johtava asiantuntija. Ranskassa nämä gastronomian huiput ovat julkkiksia ja suunnannäyttäjiä, joita seurataan mediassa sekä ammattipiireissä.

Kolmen päivän aikana 18.-20. kesäkuuta vieraat tutustuvat tarjontaan Etelä-Suomessa sekä vierailevat Hukka Designin tehtaalla Tuupovaarassa. Tapahtumassa on mukana myös juukalainen Tulikivi Oy.

– Vierailun osallistujat ovat nyt eri henkilöitä kuin aikaisemmin. Parin vuoden aikana olemme tavanneet jo satoja ostajia ja toimitukset ovat lähteneet hyvin pyörimään. Esimerkiksi Rungis-tukkutorin valikoimassa on tällä hetkellä monia suomalaista huippuelintarvikkeita. Ranskassa ja Ranskan kautta muuallakin maailmassa olisi enemmänkin kysyntää suomalaistuotteista. Maailman huippukeittiömestarit etsivät koko ajan uusia, laadukkaita raaka-aineita, joilla he voivat erottua massasta. Hyvä tuote ei yksinään riitä, palvelu on tärkeä osa kokonaisuutta, toteaa Jarna Coadic.