Turisti vuokraisi Joensuusta mielellään pyörän, mutta tarjonnasta on pulaa

Vuokrapyörien tarjonta on Joensuussa liian vähäistä. Moni matkailija tutustuisi kaupunkiin mielellään pyöräillen, mutta vuokrapyörät loppuvat usein kesken.

Esimerkiksi Joensuun Sokos Hotelleilla on vain muutama pyörä. Holiday Linnunlahdella pyöriä on kolmisenkymmentä, mutta ne on tarkoitettu vain leirintäalueen majoitusasiakkaille.

- Kyllähän pyörävuokraajia voisi olla enemmän, kun muistakin hotelleista tullaan meille kysymään pyöriä, Holiday Linnunlahden Eero Saastamoinen kertoo.

Tilanne on huomattu myös Karelia Expert Matkailupalveluissa.

- Vuokravälineiden tarjonta vaihtelee hyvin paljon alueittain ja sesongin mukaan. Kanootteja ja kajakkeja on hyvin saatavana, mutta polkupyörien vuokraus on hankala ja sitä on vähän tarjolla, kuvailee myyntisihteeri Anna Härkönen.

Joensuun Kansalaistalo on noin 150 pyörällään kaupungin isoin pyörävuokraaja. Kansalaistalon pyöriä saa pidempiaikaiseenkin käyttöön, minkä vuoksi vaihto-opiskelijat ovat suurin asiakasryhmä.

- Kun vaihto-opiskelijoita tulee taas syksyllä ja alkuvuodesta lisää, meilläkään ei ole tarpeeksi pyöriä, Soroppi ry:n Aino Hirvonen toteaa.