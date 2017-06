"Touko Aallon myötä vuoropuhelu yli puoluerajojen paranee"

Tuore puheenjohtaja sanoi, ettei ole minkään puolueen eikä yhteiskunnan etu, jos jokainen vallikausi kuluu edellisten hallitusten päätösten tyhjäksi tekemiseen.

- Siksi meidän tulee käydä parempaa vuoropuhelua toistemme kanssa. Otetaan kaikki puolueet mukaan valmisteluun ja sitoutetaan kaikki mukaan esityksiin.

Yhteistyön korostaminen miellytti kuulijakuntaa.

- Ei pelkästään vihreä puolue vaan koko suomalainen politiikka kaipaa sitä lähestymistapaa, joka hänellä on. Uskon, että Toukon myötä vuoropuhelu yli puoluerajojen tulee paranemaan huomattavasti ja se on yksi politiikan tämän hetken suurimmista haasteista, arvioi kansanedustaja Antero Vartia.

Moni muu kuulija kiitti samaa.

- Puhe oli hyvin sovitteleva muihin puolueisiin nähden, totesi Vaasan vaalipiirin vihreitä edustanut Irena Ulvinen.

Vartian mukaan Aallon puheessaan tekemät linjaukset edustavat vihreiden täysin yhtenäisiä kantoja.

Talous keskiöön

Entinen kansanedustajaa Oras Tynkkynen arvioi, että Touko Aallolla on nykypolitiikassa tärkeää puhujankykyä. Häntä miellytti myös puheen asiasisältö.

- Siinä mentiin aika reippaasti talouden ja elinkeinopolitiikan tontille, joita ei perinteisesti ole ymmärretty vihreiden vahvuusalueeksi. Toisaalta samalla tulivat vahvasti ne tutut, kuten Touko muotoili, "kruununjalokivet" eli ympäristö, ihmiset ja tasa-arvon puolustaminen.

Tynkkysen mukaan Aallon vahvaa talousosaamista tarvitaan nousuun pääministeripuolueeksi.

Myös puoluevaltuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi noussut Kaisa Hernberg kiitteli Aallon talousosaamista.

- Pidän tärkeänä, että lähtisimme uudistamaan elinkeinopoliittista ohjelmaamme. Vaikka siinä on hyviä sisältöjä, se on kuitenkin seitsemän vuotta vanha ja maailma on ehtinyt jo muuttua. Olemme Toukon kanssa molemmat aika hyvin harrastuneita talous- ja elinkeinopolitiikkaan.

Vihreiden yrittäjien Hernberg ennustaa puolueen uudelle johdolle hyvää yhteistyötä, sillä hyvät suhteet ovat jo valmiiksi olemassa.

- Touko osoitti puheessa heti johtajamaisuutta. Siinä oli tosi hyviä sisältöjä. Itselleni tosi tärkeitä arvoja ovat ilmastonmuutos ja feminismi, kehui Hernberg.

Sote, koulutus, työ, ympäristö

Suomalainen yhteiskunta kaipaa Touko Aallon mukaan rakennemuutoksia.

- Mitä pidempään olemme umpisolmussa vanhojen, tähän aikaan sopimattomien rakenteiden kanssa, sitä pahemmin leikkaavat sakset voivat jäädä käteemme.

Yksi näistä rakennemuutoksista on sote, jota Aallon mukaan pitäisi viedä eteenpäin 12 verotusoikeudellisella maakunnalla.

- Valinnanvapautta voidaan edistää, mutta se on tehtävä asteittain ja omana erillisenä hankkeenaan.

Aallon mukaan politiikan on huomioitava työelämän muutokset ja sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa.

Aalto ei unohtanut myöskään koulutusta, joka oli aiemmissa puheissa noussut yhdeksi viikonlopun isoimmista teemoista.

- Koulutusta ei saa enää kurjistaa leikkaamalla. Koulutukseen on panostettava lisää. Kaikilla asteilla.

Ympäristöstäkin pitää Aallon mielestä puhua.

- Ilmastonsuojelun ja taloudellisen menestyksen ei tarvitse olla toistensa vihollisia. Tässä maassa on valtavasti korkeaa osaamista, jonka avulla pystymme kääntämään uhan voitoksemme, jos vain uskallamme haasteeseen tarttua, sanoi Aalto.