Sähköiset terveyspalvelut laajenevat - myös käyttäjille uusia mahdollisuuksia

Jokainen voi pian tallentaa itse omia terveystietojaan Omakantaan.

Sähköinen terveyspalvelu Omakanta on laajenemassa. Palveluun on jo tämän vuoden kuluessa tarkoitus lisätä Omatietovaranto-nimellä kulkeva osio, johon kansalaisella on mahdollisuus jatkossa tallettaa esimerkiksi omaa terveyttään koskevia seurantatietoja.