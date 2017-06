Päivän kysymys: Kylmä juhannus sopii enemmistölle vastaajista

Karjalainen kysyi verkossa maanantaina lukijoilta, haittaako koleaksi povattu juhannussää ja muuttaako se juhannuksen suunnitelmia.

Valtaosa kyselyn vastaajista kertoo, ettei kylmällä juhannuksella ole vaikutusta. Vastaajista 77 prosenttia sanoo, ettei säällä ole merkitystä. Kolea sää haittaa 23 prosenttia vastaajista.

- Ei haittaa, aina löytyy mukavaa tekemistä ulkoa tai sisätiloista. Alkoholittoman juhlijan on helppo nauttia säässä kuin säässä, yksi vastaaja kertoo.

Monen vastaajan juhannussuunnitelmat koostuvat hyvästä ruuasta ja mukavasta seurasta. Niihin ei säällä ole vaikutusta.

Osa vastaajista löytää viileästä juhannuksesta myös hyviä puolia.

- Kolea ja vesisateinen sää on aika perinteinen juhannuksena. Hellejuhannuksia on harvoin. Toisaalta se on hyväkin. Vähän huonompi sää vaikuttaa aina hukkuneiden määrään, yksi kirjoittaa.

Toisaalta osaa harmittaa, että kylmä ja sateinen sää pakottavat sisälle juhannukseksi.

- Istumme iltaa rannalla, kokkojen syttymisiä seuraten. Samalla tehdään muurinpohjalettuja tai muuta vastaavaa. Joskus olemme mieheni kanssa istuskelleet villahuopa hartioilla, mutta se ei ole mukavaa. Viinikään ei maistu miltään kylmässä, tuulisessa ja sateisessa säässä: silloin pitää olla sisällä takkatulen loimussa. Normaalisti niin tehdään syksyllä, ei juhannuksena, yksi vastaaja kiteyttää.

Karjalaisen verkkokyselyyn kävi vastaamassa maanantaina 47 ihmistä.