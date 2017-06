Sinkkolan kotieläinpihassa järjestetään tulevana keskiviikkona Kulttuuripiha-tapahtuma.

Tiedotteen mukaan tapahtumassa on musiikkia, jonka äänenvoimakkuus on eläinystävällistä. Tarjolla on esimerkiksi freestyle rapia sekä Peppi Pitkätossu ja Merirosvo-orkesterin musiikkia.

Tapahtumassa on myös tekeletori, jossa tehdään muun muassa nopeita muotokuvapiirustuksia.

Kello 17-21 järjestettävä tapahtuma on ilmainen, ja sen promilleraja on nolla.