Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -rahoituskampanjassa on meneillään loppukiri. Tavoitellusta kuudesta miljoonasta eurosta on kasassa nyt viisi ja puoli miljoonaa. Kampanja-aikaa on jäljellä vielä kesäkuun loppuun. Viime lokakuussa oli kasassa vain 2,3 miljoonaa euroa, joten summa on kasvanut huimasti.

Kun varainkeruukampanja alkoi, lupasi valtio antaa kerätyn rahamäärän kolminkertaisena vastineena yliopistoille. Ehtona oli, että kerätty rahoitus ei saa ylittää 50 miljoonaa euroa. Näin vastinrahan määrä jäisi 150 miljoonaan euroon. Pelkästään Helsingin yliopisto oli kerännyt viime huhtikuuhun mennessä 40 miljoonaa ja Aalto-yliopisto 15,5 miljoonaa. Valtion asettama yläraja ylittyy kirkkaasti. Vastinrahoituksen kohtalo on siis auki.