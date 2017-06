Itä-Suomen yliopisto otti huiman kirin varainkeruussa

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -rahoituskampanjassa on meneillään loppukiri. Tavoitellusta kuudesta miljoonasta eurosta on kasassa nyt viisi ja puoli miljoonaa. Kampanja-aikaa on jäljellä vielä kesäkuun loppuun. Viime lokakuussa oli kasassa vain 2,3 miljoonaa euroa, joten summa on kasvanut huimasti.