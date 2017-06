Lakkalan tila on paimentyttöjen paratiisi - "Tosi ihana paikka"

Kaksi makuukammaria ja pikkuinen tupakeittiö suurine muureineen. Kantovesi ja peseytymispaikkana rannan savusauna.

Siinä puitteet, joissa ystävysten oli määrä majoittua viikoksi.

Idean lammaspaimennusviikosta oli netistä bongannut tamperelainen valokuvauksen opiskelija Kirsi Todd. Hän kuulutti kavereita mukaan Facebookissa.

Ensimmäisenä myöntävästi vastasi Kirsin täti Seija Oikarinen.

– Seijalla on yleensä hyvä arpaonni, joten hän teki hakemuksen. Hakijoita juuri tänne oli lähemmäs viisisataa ja paimennusviikkoja tarjolla vain kymmenkunta, joten hyvää onnea tarvittiin, Kirsi Todd, 48, iloitsee.

Seinäjoelta Kolille huristellut Oikarinen, 64, on syntyjään savolainen ja nautti paimennusviikon aikana Pohjois-Karjalan kumpuilevasta järviluonnosta Herajärven rannassa.

– Onhan meillä aikomus kiertää patikointireittejä Kolin maastossa. Eilen jo kävimme Ukko-Kolilla ja tänään menemme ratsastamaan islanninhevosilla, Seija kertoi kolmantena Kolin päivänään.

Kirsi Toddia mietitytti paimennusviikon aikana muun muassa se, millaista elämä on Kolilla ollut sata vuotta sitten.

Metsähallituksen luontopalveluiden muutamia vuosia sitten aloittama paimennuslomailu kansallispuistojen mökeissä on naiskolmikon mielestä loistava tapa päästä lähelle luontoa ja eläimiä.

– Kunpa vielä olisi kanoja tuossa pihassa ja saisi aamuisin tuoreet munat, naiset juttelevat.

Saila Joutsio, 65, on hiljattain luopunut matkatoimistoyrityksestään ja siirtynyt eläkkeelle. Hän järjesti 20 vuotta muun muassa ratsastusmatkoja Mongoliaan ja muita erikoismatkoja.

– Ensimmäiset hetket täällä hiljaisuudessa olivat parasta. Samanlaista henkeä ihminen täältä löytää kuin vaikkapa Indonesian pikkusaarilta, aitoutta ja luontoa, hän miettii.

Sailan ja Seijan ystävyys juontaa ratsastusmatkoilta, niiden jälkeen on tehty jo monenlaista muutakin. Paimennusviikkoon kuuluu paitsi patikointia, lampaiden laskemista myös savusaunan lämmitystä, uintia ja yhdessäoloa.

– Täällä ei tarvitse turhia miettiä. Iltaisin ei ole vaikeuksia nukahtaa, kun päivän touhuaa ulkona: kärrää puita saunalle, kantaa vettä, lämmittää sitä tulella ja niin edelleen. Aika kuluu perustöissä, Kirsi Todd kuvailee.

Hän ryhtyi opiskelemaan aikuisiällä valokuvausta., koska ajatteli, että vielä voi tehdä jotakin, mitä oikeasti haluaa.

Tyytyväisiä peräänkatsottavia. Saila Joutsio muistuttaa, että lampaiden kanssa kannattaa höseltää eikä stressata.

Lammaspaimenena hän myös valokuvausta sympaattista eläintä ja luontoa eri kuvakulmista – nyt kun kerrankin on aikaa keskittyä.

Seija ja Saila puolestaan ovat uudessa eläkeläisen elämänvaiheessaan vapaita lähtemään melkein milloin ja minne vain.

– Täällä aika tuntuu pysähtyneen. Paimennus sopii luonnossa viihtyville ja sellaisille, joita ei pelota olla itsekseen luonnon armoilla, Seija sanoo.

Sailan vinkki on, että turha höseltäminen kannattaa jättää pois.

– Lampaat ovat vaatimattomia ja rauhallisia eläimiä.

Kirsi ajattelee kivellä istuessaan, millaista elämä on pihapiirissä ollut sata vuotta sitten, kun pienessä navetassa on pidetty karjaa ja talossa on vilistänyt iso lapsikatras.

– Karua ja työntäyteistä sen on täytynyt olla.

Seija jatkaa:

– Hiljaa kun tässä rannalla istuskelee, voi nähdä vaikka mitä eläimiä. Meitä kävivät jo tervehtimässä koskelopoikue ja joutsen.

Artikkeli julkaistiin Karjalaisen Kägi-kesälehdessä, joka on luettavissa kokonaan täällä.