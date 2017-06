Juhannuksesta luvassa viileä ja puolipilvinen

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan juhannusaaton iltapäiväksi Pohjois-Karjalaan lupaillaan 11–14 asteen lämpötiloja. Taivas on joko puolipilvinen tai pilvinen.

Juhannusyöstä on luvassa kylmä. Kiteelle ja Ilomantsiin ennuste näyttää lauantain vastaisena yönä kello kolme vain kuuden asteen lämpötilaa, ja muuallakin maakunnassa jäätäneen alle kymmenen asteen.

Juhannuspäivänä lauantaina on tiedossa hieman aattoa lämpimämpää. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lämpötila nousee silloin Pohjois-Karjalassa monin paikoin 16 asteeseen.

Sunnuntaina ilma viilenee jälleen jotakuinkin aaton lämpötiloihin. Iltapäivästä alkaen on luvassa myös sadetta.

Ilmatieteen laitoksen keskiviikkona laatiman ennusteen mukaan juhannusaattona pilvisyys on runsasta myös suurimmassa osassa koko maata. Lähinnä maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Suurin mahdollisuus auringonpaisteelle on länsirannikon tuntumassa.

Sää on melko muuallakin Suomessa koleaa, sillä päivälämpötila jää runsaan pilvisyyden vuoksi laajalti alle 15 asteen. Kylmintä on Pohjois-Lapissa, missä lämpötila on vain noin viisi astetta.

Viime vuonna juhannusta vietettiin kesäisen lämpimässä säässä. Juhannusaaton lämpötilat olivat pääasiassa 20 ja 25 asteen välillä.

Edellisen kerran juhannusta on vietetty keskimääräistä koleammassa säässä vuonna 2015. Päivän ylin lämpötila jäi silloin juhannusaattona monin paikoin 15 asteen tuntumaan. Lämpimintä oli maan itäosassa, missä päästiin lähelle 20 astetta.