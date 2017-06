Kontiorannan metsiin saattanut jäädä räjähteitä

Kontiorannassa olevat räjähteet on nyt raivattu pois. Viisi vuotta kestäneiden perinpohjaisten raivaustöiden jälkeen entisen varuskunnan ja ampumahiihtostadionin välinen alue on puhdistettu vanhoista ampumatarvikkeista niin hyvin kuin se nykytekniikalla on mahdollista.