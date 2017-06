Tarjolla äkkilähtöjä inttiin - toimi pikaisesti

Kainuun prikaatissa Kajaanissa on vapaana paikkoja varusmiespalvelukseen tulevan heinäkuun saapumiserään, Pohjois-Karjalan aluetoimisto tiedottaa.

Palveluksen aloittamispäivämäärä on maanantaina 3.7.. Varusmiespalveluksen aloittamista on siis mahdollistaa aikaistaa, jos henkilön oma tilanne sen sallii. Mahdollisuus koskee niitä asevelvollisia, jotka ovat käyneet kutsunnoissa ja joilla on palveluksen aloittamismääräys esimerkiksi ensi vuoden saapumiseriin.

Mikäli Pohjois-Karjalan maakunnassa asuva asevelvollinen haluaa aikaistaa varusmiespalvelustaan heinäkuulle, tulee hänen ottaa pikaisesti yhteyttä Pohjois-Karjalan aluetoimistoon joko puhelimitse (p. 0299 434 434) tai sähköpostilla (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ). Aluetoimisto neuvoo asiassa eteenpäin.