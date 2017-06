Toriparkin aidan valokuvanäyttelyssä ovat esillä suomalainen luonto, rauha ja aitous - ulkomaiset opiskelijat mukana projektissa

Joensuun toriparkin työmaa-aidan uusi valokuvanäyttely julkistettiin torstaina. Se on joensuulaisen Tiina Riikosen medianomiopintojen opinnäytetyö, joka on tehty yhteistyössä ulkomaisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi se on osa Suomi 100 -vuoden ohjelmaa.

Eri puolilta maailmaa Joensuuhun tulleet opiskelijat ovat olleet mukana valitsemassa ja ottamassa valokuvia, jotka kuvastavat sitä, miten he näkevät suomalaisuuden. Yksi projektiin osallistuneista on intialainen, Itä-Suomen yliopistossa pian kolme vuotta aikuiskasvatusta opiskellut Malavika, jonka näkemys suomalaisuudesta kiteytyy ennen kaikkea aitouteen. - Suomalaiset ovat aitoja ihmisiä, ja heidän hymynsä saa sydämen sulamaan. Minulle siinä on iso kontrasti Intiaan, hän kuvailee. Näyttely on sijoitettu aidan Vapaudenpuiston puoleiseen osaan. Ensi maanantaista alkaen aita siirtyy Torikadun toiselle puolelle puiston laitaan, jolloin näyttely siirretään koristamaan aitaa Siltakadulle päin. Torikatu pysyy torin korttelin kohdalta suljettuna liikenteeltä syksyyn 2018, ja näyttely on esillä siihen saakka. Näyttelyn pääsponsori on Itä-Suomen yliopisto. Mukana tukemassa ovat myös Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut ja PKO.