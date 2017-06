Patvinsuolla kuvataan jatkosodasta kertovaa dokumenttielokuvaa

Ryhmä Pieninkä kuvaa Patvinsuon kansallispuiston alueella Ilomantsissa viikonvaihteessa dokumenttivideoelokuvan aineistoa. Kuvaukset järjestetään Patvinsuolla tällä viikolla perjantaista sunnuntaihin. Elokuva on työnimeltään Kohtalokas kaukopartio, ja se kertoo kesän 1944 taisteluista Rukajärven suunnalla.

- Patvinsuon alue toimii erinomaisena kuvauspaikkana dokumentille, koska maasto, eli suuret avosuot ja vanhat metsät, vastaa täysin jatkosodan Rukajärven suunnan erämaaolosuhteita, ryhmä Pieningän Tauno Oksanen ja Ari Komulainen kertovat.

Patvinsuon opastuskeskukseen, Suomun luontotuvan, läheisyyteen perustetaan tukeutumisleiri, josta käsin kuvaukset suoritetaan. Alkuperäisen partion tapaan kuvaukset keskittyvät pääosin yöaikaan, jolloin partio oli liikkeellä ja joutui moniin kiperiin tilanteisiin.

Kaukopartiotoiminnasta on kirjoitettu läjäpäin kirjoja, mutta harvemmin kuvattu elokuvaa ja etenkin dokumenttia. Ryhmä Pieninkä on panostanut erityisesti siihen, että kaukopartiovarustus on autenttista tai niiden mallin mukaan valmistettuja jatkosodan aikaisia varusteita.

Kuvauksiin kootaan noin 20 henkilön vahvuinen osasto, joka kuvaa luutnantti Pentti Kosken johtamaa 14.Divisioonan kaukopartio-osaston partiota ja Puna-armeijan NKVD:n alaisiin rajajoukkoihin kuuluneita vastustajia.