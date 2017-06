Kännykkä ohjaa pyhiinvaeltajia hiljentymään Heinävedellä

Valamon ja Lintulan luostareiden ympäristössä Heinävedellä on avattu kolme pyhiinvaellusreittiä, joissa uutta on se, että reiteillä voi navigoida kännykän avulla ja samalla lukea tai kuunnella rukoustekstejä.

Android- ja iPhone-puhelimiin on ladattavissa ilmainen Vaeltajakartta-sovellus, johon puolestaan on ladattavissa datapaketteja.

Lintula–Valamo-vaellusreitti on 20 kilometrin, Rukousmetsäreitti noin neljän ja Valamon rukousreitti neljän ja puolen kilometrin mittainen. Näkymät ovat vaihtelevaa maaseutumaisemaa.

Tekniset sovellukset tuottaneen Careliaforest Consulting Oy:n liiperiläinen omistaja ja toimitusjohtaja Raimo Asikainen kertoo, että Valamon luostarissa on tuotettu reiteille tekstisisällöt. Tekstejä ovat valinneet isä Mikael ja isä Nasari. Rukoustekstien tavoitteena on kuvata pyhiinvaeltajan sielunmaisemaa, hiljentymistä ja rukousta.

Kahdella ensimmäisellä reitillä tekstit voi lukea kännykän ruudulta, kolmannella ne kuullaan luettuina: reitillä on kuusi kuuntelupaikkaa. Ääni aktivoituu vain niissä paikoissa. Lukijana on iisalmelainen toimittaja Ilpo Rytkönen. Idea puhelinsovellusreiteistä on Raimo Asikaisen.

– Tarjosin Valamolle puhelinsovellusreittejä. Alueen reitit ovat olleet huonosti merkittyjä. Nyt siellä voi navigoida yhden metrin sijaintitarkkuudella ja lukea sekä kuun luostarin hengen mukaista tekstiä.