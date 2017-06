Linnunlahden uimaranta suljetaan perjantaiksi ja lauantaiksi

Linnunlahden uimaranta on tulevana viikonloppuna poissa käytöstä, tiedottaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelut Facebookissa.

Linnunlahden uimaranta on perjantain ja lauantain ajan Go to 90's - festivaalin käytössä.

- Onneksi uimaan pääsee ympäri kaupunkia muilla uimarannoilla, Joensuun kaupunki lohduttaa.