Mummolan herkut, häiden ihana ateria - vahvat makumuistot ovat enemmän kuin ruokaa

Pohjois-Karjalassa tuotantoryhmä kävi Joensuussa ja Kiteellä, ja jaksot nähdään elokuussa. Ohjelma alkaa MTV3-kanavalla heinäkuussa.

Sekä Kokander että Lumikero pitävät ruokaa enemmän kuin vain energianlähteenä. Se on parhaimmillaan merkityksellinen kokemus.

- Puhumme ohjelmassa ihmisten kanssa paljon siitä, miten ruoka lohduttaa ja on turva-asia. Monella on ollut elämänvaihe tai hetki, joka ei ole ollut ihan onnellinen, ja joku ruoka on tuonut turvaa. Vienyt mummolan kesään, missä oltiin onnellisia.

Makumuistot liittyvät usein tiettyyn aikaan ja paikkaan, ja lempireseptejä on tarttunut ihmisten mukaan elämänkaaren varrelta. Joku muistaa ihanan ruuan, joka on tehty häihin, toiselle paras muisto on mummolasta.

- Mummola toistuu usein ihmisten kertomuksissa. Jonkun missio voi olla tuoda ruskeakastike maailmankartalle tai palauttaa joku perinneruoka kunniaan. Mutta on siellä yllättäviäkin muistoja ja tarinoita, Kokander kertoo.

Tilaajille aiheesta lisää täällä.