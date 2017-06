Kasvivisa: Osa vastaajista sekoitti puna-ailakin mäkitervakkoon

Sanomalehti Karjalaisen kasvivisan kolmannelle kierrokselle osallistui kaikkiaan 661 henkilöä. Korttivastauksia tuli peräti 85. Visan kolmas kasvi oli puna-ailakki. Kasvi tunnistettiin melko hyvin. Oikeita vastauksia oli 617. Väärin vastanneet sotkivat puna-ailakin mäkitervakoksi eli tutummin tervakukaksi.

Puna-ailakki on kaksikotinen kasvi, jolloin hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä. Kukan väri on punertava ja väriä kutsutaankin magentanpunaiseksi. Varsi on tavallisesti haaraton ja pehmeäkarvainen. Lehdet ovat suikeita ja sijaitsevat varressa vastakkain. Puna-ailakki on kukkiessaan näyttävä kasvi, sillä se voi kasvaa 60 senttimetriä korkeaksi. Kauniin ja pitkään kestävän kukinnan ansiosta puna-ailakki on monen suosikkikukka, ja se on yleinen puutarhan koristekasvi.

Puna-ailakki on yleinen Pohjois-Karjalassa. Se kasvaa monenlaisilla kasvupaikoilla, joissa kosteutta on riittävästi. Yleisimpiä kasvupaikkoja ovat puronvarsilepikot, metsänreunat, lehdot, kosteat niityt, tienpientareet ja erilaiset joutomaat.

– Puna-ailakki on kimalaisten ja päiväperhosten suosiossa kukinta-aikana, sillä kukissa on runsaasti mettä. Monen perhoslajin toukat käyttävät mielellään puna-ailakkia ravintokasvinaan, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

