Mäkisalo-Ropponen: Huoli Siun Soten tulevaisuudesta poistui

Joensuulainen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) pitää odotettuna perustuslakivaliokunnan näkemystä siitä, että sote-uudistuksen pakkoyhtiöittämismalli on perustuslain vastainen.

- Sote-uudistus tarvitaan, mutta perustuslakivaliokunnan voimakkaan lausunnon jälkeen valmistelu on saatava oikeille raiteille ja uudistuksen alkuperäiset tavoitteet on palautettava mieliin. Uudistusta tehdään ihmisille – ei yrityksille.

Mäkisalo-Ropponen (kuvassa) katsoo, että Pohjois-Karjalan näkökulmasta on hyvä asia, että pakkoyhtiöittäminen on todettu perustuslain vastaiseksi, sillä se olisi vaarantanut kovalla työllä valmistellun Siun Soten tulevaisuuden ja kehittämisen.

- Nyt kun Pohjois-Karjala saa mahdollisuuden jatkaa Siun Soten kehittämistä ilman huolta pakkoyhtiöittämisestä, kehittämistyötä on tehtävä yhä tiiviimmin henkilöstön kanssa yhdessä. On myös tärkeää, että potilaat ja asiakkaat antavat jatkuvasti palautetta, koska vain palautteen avulla voidaan kehittää toimintaa yhä laadukkaammaksi. Potilaat ja henkilökunta ovat parhaita asiantuntijoita ja heidän näkemyksiään on kuultava entistä paremmin.

