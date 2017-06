"Sieltä se alkoi" - Mitkä ovat maakunnan tunnetuimpia kuhertelupaikkoja?

Joensuulaiset Sirpa Lappalainen ja Jari Asikainen nautiskelevat päivänpaisteesta ja toistensa seurasta keskusaukion alppiruusujen keskellä. Lappalaisen mielestä romanttisin paikka on Liperissä sijaitseva oma mökki. Kuusikon keskellä seisova mökki on rakennettu 1800-luvulla, ja se on ollut aikanaan Lappalaisen mummola.