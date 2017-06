Kaupunkia syytetään kommunikaatio-ongelmista Ilosaaren remontissa - Insinööri: Vika ei tilaajassa

Urakoitsija Joen Kaivimen Mika Näätänen kertoo remontin valmistuvan kuitenkin kohta.

- Heinäkuun aikana tulee valmista. Isoimmista hommista on vielä jäljellä katsomo ja kivetys. Ilovaari- ja Vekararokin aikana niemen nokat tulevat olemaan suljettua aluetta.

Työnjohtaja ja aliurakoitsija Jari Vaittinen kertoo, että syy viivästymiselle on suunnittelussa.

- Jos suunnitelmat olisivat olleet toteuttamiskelpoiset, niin tämä urakka olisi jo valmis. Rambollin ja kaupungin suunnitelmat eivät käy yksiin. Harva se viikko ne muuttuvat.

Vaittinen toteaa myös, että kommunikaatio työmaan, suunnittelijan ja kaupungin välillä ei toimi.

- Kaupunki on suurin jarruttaja. Jos suunnitelmissa on joku ongelma, me emme saa ottaa suoraan yhteyttä Rambollin suunnittelijaan, vaan asia pitää hoitaa välikäsien kautta kaupungille ja takaisin. Suoraan suunnittelijan kanssa puhuessa asia hoituisivat hyvin. Nyt viiden minuutin puhelun sijaan menee puolitoista viikkoa. Tätä tämä on ollut koko kevät.

Joensuun kaupungin projekti-insinööri Mikko Honkonen kertoo, että vika ei ole heidän päässään.

- En näe mitään syytä, miksi myöhästyminen olisi tilaajan eli kaupungin syytä, hän toteaa.

Rambollin Joensuun yksikönpäällikkö Mikko Ruokolainen puolestaan kertoo kommunikaation olevan normaalia.

- Se on toiminut kuten urakoissa yleensä. Työmaa keskustelee tilaajan kautta suunnittelijalle, jotta tilaaja tietää, että missä mennään. Ei siinä mitään ihmeellistä ole.

Lue lisää:



Ilosaaren remontti myöhästyy viikoilla - "Monenlaista mutkaa on ollut matkassa"