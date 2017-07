Riihessä ruvetaan runolle - Päivi ja Hannu Soikkeli tarjoavat henkisiä eväitä

Ylihuomenna Runon ja suven päivänä, heinäkuun kuudentena, on mitä sopivin hetki suunnata Koveron runoriiheen. Talon pihasta hiukan sivussa seisovan hirsiriihen emäntä Päivi Soikkeli toteuttaa vaaramaisemassa unelmaansa: vanhojen hirsien suojassa laulu soi ja runot heräävät henkiin.

– Akustiikka on osoittautunut todella hyväksi. Olemme jo pitäneet muutamia konsertteja täällä, itsekin säveltävä, runoileva ja laulava Soikkeli esittelee savun tuoksuista viileyttä.

Talvella riihen saa sopivan lämpimäksi, ja kesällä se pysyy ulkoilmaa viileämpänä.

Aitat on otettu hyötykäyttöön. Toisessa on kirpputori ja toisessa hoituu kahvitarjoilu.

Riihitilaisuudet ovat koulunkäynnin ohjaaja Päivi Soikkelille kesäinen harrastus. Kahvitustuotoilla hän saa paistettua pullat seuraavaan tilaisuuteen.

– Nautin tilaisuuksien suunnittelemisesta. Aina myös toivon, että ihmiset tulisivat tänne viihtymään ja samaan arkeensa katkoksia.

Päivi ja Hannu Soikkeli ovat nostaneet riihen hyllylle tuohisen kontin symboloimaan heidän haluaan tarjota elämän henkisiä eväitä ihmisille.

– Täällä todellakin saa irtautua arjesta, sen huolista ja murheista. Saa tulla ja levähtää ja ottaa vastaan, kiittää naapurista runotilaisuuteen esiintymään tullut Mirja Röning.

Häntä täydentää Pirttijärveltä autoillut Irma Huovinen toteamalla, että ”fiilinki” on aivan ihana.

Naiset lähes kuorossa kertovat, miten runoharrastus on tuonut heidät yhteen ja tarjonnut monta tunteikasta ystävyyden hetkeä. On riittänyt naurua ja iloa, mutta myös kyyneleitä on yhdessä jaettu.

– Olemme tunteellisia ihmisiä, Päivi Soikkeli hymyilee.

Hän on kasvanut pientilan tyttönä ja saanut kirjoittamisen innon isän puolen suvulta ja erityisesti Viljo Tuomelalta. Musiikki puolestaan kumpuaa äidin suvusta, jossa on ollut muusikoita.

– Oma äitini teki niin paljon maatilan töitä, ettei hänellä ollut aikaa harrastaa musiikkia. Mielestäni tämä riihi on luovalle ihmisille hoitava ja mukava paikka, hän jatkaa ja tervehtii pian pihaan tulijoita iloisesti.

Vieraat kehuvat, että riihihän on saanut uudet tuolit.

Niinpä nyt sinne mahtuu istumaan peräti 60 ihmistä. Esiintyjät lausuvat ja laulavat oviaukon valossa.

Kattokruunuissa kimaltelee pienet tuikut. Iso muuri muistuttaa viljan kuivaamisesta ja puimisen historiasta, samoin vieno savun tuoksu. Lattiasta näkee, että siihen on riusalla paiskittu olan takaa ja jyviä erotettu akanoista.

Runot kiidättävät mielen muistoihin, lapsuuden taikaan, kesäpäivien kultaiseen aikaan.

Juttu julkaistu alun perin Karjalaisen Kägi-kesälehdessä. Koko lehti luettavissa täällä.