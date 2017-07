Kiviaidoistaan kuuluisa kaunotar - Juuan Vuokko tarjoaa maalaismaisemaa parhaimmillaan

Opasviittassa Juuan ja Nurmeksen puolivälin tienoilla lukee Vuokko. Siitä kohdasta kannattaa käännös tehdä, sillä kylä todella on näkemisen arvoinen. Vuokon eteläisen alueen kyläläiset ovat ylpeitä kylästään. He sanovat sen olevan yksi maan kauneimmista.

Tienvarressa lehmät makailevat kaikessa rauhassa puiden lomassa. Näköpiiriin sattuu myös hevosia ja pieni ponikin. Maisemat vaihtelevat. On mäkiä, peltoja, komeaa kuusikkoa ja koivikoita sekä vanhoja maatiloja kunnioitusta herättävine navettoineen.

Pyötikön luostarin kalmistolle opastava tienviitta hämmentää. Onko täällä oikeasti ollut luostari?

Kyllä on, 1847–1890 ortodoksinen vanhauskoisten luostari, jossa enimmillään asui noin 30 erakkomunkkia. Nyt luostarista on jäljellä kiviaidan ympäröimä kalmisto eli hautausmaa.

Siellä on myös 70-luvulla rakennettu tsasouna sekä kolme restauroitua taitekattoista hautaa sekä kolme alkuperäisessä kunnossa olevaa hautaa.

Vuokontietä ei kannata körötellä ympärilleen katsomatta. Tien varressa on komea Eteläisen Vuokon kylätalo. Vuokon kanavan kohdalla kannattaa ehdottomasti pysähtyä ja pistäytyä näköalapaikalla. Joenvarren sammaleiset kivet, sillan alta häämöttävä kanavamaisema ja virtaavan veden lorina tekevät hetken viivähdyksestä kannattavan.

Jälleen tarvitsee vain noudattaa opasviittoja ja kääntyä oikealle kiviaitojen ja tsasounan suuntaan. Peltomaiseman jälkeen näkyviin tulevat kiviaidat eivät näillä leveysasteilla ole kovinkaan tavallinen näky – varsinkaan, kun pituuttakin aidalla on noin kaksi kilometriä.

Siinä on kivi poikineen vaihtanut paikkaa. Kokonaisuuden kruunaa perinteinen pisteaita.

Kiviaitaa seuratessa saapuu lopulta Vuokon kylän toiselle tsasounalle, joka on rakennettu 90-luvulla. Sitä ympäröivät kauniit pihlajat, ja tsasounan takana pilkottaa kaunis maisema Pieliselle.

Vuokon kuuluisuus on myös kesäteatteri, jossa katettuun katsomoon mahtuu 500 katsojaa.

Pohjoinen Vuokko on luku sinänsä. Sinne pääsee ajamalla Vuokon risteyksestä pohjoiseen päin. Tervavaarantielle kääntyessään opasteet johtavat vaaran laella sijaitsevalle kylätalolle. Se, kuten eteläisen Vuokon kylätalokin, laitettiin talkoovoimin kuntoon Leader-rahoituksen turvin.

Vuosia siihen kului, mutta nyt talo on toiminut kyläläisten kokoontumispaikkana jo muutamia vuosia. Siellä on vietetty niin häitä, hautajaisiakin kuin karaokeiltoja ja tanssikurssejakin. Viikoittain on myös mahdollisuus kahvitteluun.

