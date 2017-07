Pohjois-Karjalan hirvikiintiö lähes tuplattiin - myös Lieksaan ja Nurmekseen lupia

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1796 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Luvilla on mahdollista kaataa noin 2100 hirveä, riistakeskus kertoo tiedotteessaan. Määrä on selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin, jolloin pyyntilupia oli käytettävissä 1030 ja hirviä kaadettiin 1358 kpl. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää hirvikantaa maakunnan länsiosassa. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen noin 4800 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvien määrä oli noin 400 suurempi kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,2 - 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvenmetsästysalue laajenee tulevana syksynä huomattavasti kun Lieksan ja Nurmeksen riistanhoitoyhdistysten alueilla metsästetään hirveä yhden välivuoden jälkeen. Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli tänä vuonna 165 ja niissä osakkaina 432 seuruetta.