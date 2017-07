Ensi vuoden erämessut järjestetään Nunnanlahdessa

- Eihän erämessuperinne saa Pohjois-Karjalassa loppua. Meillä on kuitenkin paljon metsästystä, kalastusta, marjastusta tai muuta erästelyä harrastavia ihmisiä, ensi vuoden messujen vastuullinen järjestäjä Johanna Pajarinen sanoo.

Messut järjestetään Kivikeskuksen vieressä olevalla tontilla, jossa on aikaisemmin pidetty muun muassa lumiveistokilpailuja.

Messut on tarkoitus järjestää pääosin samalla konseptilla. Eri päiville on tarkoitus luoda kuitenkin eri teemat.

Lisäksi Kivikeskuksen ravintolaa pyörittävä Pajarinen haluaa panostaa messujen ruokatarjontaan.

- Minua on aina ärsyttänyt se, että erämessuilla ympäri Suomen tarjottava ruoka on yleensä kaikkea muuta kuin eräruokaa. Tarkoituksena on, että tarjolla on riistaruokia, kalaa tai muuten erästelyyn liittyvää ruokaa.