Kasvivisa: Hiirenvirna tunnistettiin hyvin

Sanomalehti Karjalaisen kasvivisan neljännelle kierrokselle osallistui kaikkiaan 582 henkilöä. Korttivastauksia tuli 62.

Visan neljäs kasvi oli hiirenvirna. Kasvi tunnistettiin hyvin. Oikeita vastauksia oli 536. Väärin vastanneet sotkivat kasvin tunturikurjenherneeseen ja aitovirnaan.

Hiirenvirnan kukinto on kookas, huomiota herättävä, 10–40 kukkainen terttu. Yksittäisessä kukassa on viisi terälehteä, jotka ovat muodostuneet ylimmästä terälehdestä, purjeesta, sivuilla ovat siivet ja näiden alapuolella kahdesta terälehdestä muodostunut venho.

Kukkien väri on sininen tai sinivioletti, joskus kukissa on punertavaa väriä. Varsi on rento ja haarova. Lehdissä on parillisia lehdyköitä 6–12 kappaletta, jotka päätyvät kärhiin. Kärhet ovat keskisuonista muodostuneita tarttumaelimiä, joitten avulla se ottaa kiinni muista kasveista ja kiipeilee ylös valoa kohti.

Hiirenvirna kasvaa Pohjois-Karjalassa yleisenä kesantopelloilla, niityillä, tienvarsilla, pientareilla, joutomailla ja metsänreunoissa.

– Hiirenvirnan hedelmä on hernekasveille tyypillinen palko. Palossa on pyöreitä, pieniä ja kovakuorisia siemeniä, hiiren herneitä, joista tulee hiirenvirnan toinen nimi, hiirenherne, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Ohessa on kasvivisan kuva numero 5. Mikä kasvi on kuvassa?

Kuva julkaistaan Karjalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi/kasvit, jossa vastaaja saa ensimmäisellä kerralla oman vastaajakoodin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.



Vastaaminen onnistuu internetin lisäksi postikortilla. Kortit lähetetään osoitteeseen Kasvivisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.



Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 12. heinäkuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.



Jaamme kasvivisassa myös palkintoja. Joka viikko arvomme kaikkien kasvilajin oikein tunnistaneiden kesken Risto Ihamuotilan 300 kasvia Suomen luonnossa -kirjan. Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Kilpailun pääpalkintona on Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio.

Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten kasvilajeja oikein.



Kisan päätteeksi järjestämme bonuskierroksen perjantaina 21. heinäkuuta. Siinä on tehtävänä tunnistaa kolme kasvilajia oikein. Tämä bonustehtävä voi olla vaikea.

Kasvivisan neljännen kierroksen kirjapalkinnon voitti Pirkko Hirvonen Joensuusta. Tuotepalkinnot menevät Kirsti Rummukaiselle Liperiin ja Anja Korvenmaalle Ylämyllylle. Onnittelut!