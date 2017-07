Karjalan Heili: Mehtimäelle ilmainen ulkokuntosali

Mehtimäelle avataan perjantaina ulkokuntosali, joka on maksuton ja avoinna ympäri vuorokauden. Sali tulee olemaan avoinna myös talviaikaan, mikä on ulkosaleissa poikkeuksellista Suomessa.

Treenaamisen salilla voi aloittaa perjantaina kello 14. Laitteista löytyvät pullon pidikkeet, ja ulkosalilla on koiranomistajia varten myös koiraparkki.

Viralliset avajaiset uudella ulkosalilla pidetään ensi viikolla.



Ulkokuntosalin Mehtimäelle toi petroskoilainen MB Barbell yritys, joka halusi rantautua EU -markkinoille. Yritys rakentaa patentoituja ja sertifioituja ulkokuntoilulaitteita.

Kuntosalista kertoi ensimmäisenä kaupunkilehti Karjalan Heili.